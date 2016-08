Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Blutbuche vor dem Landestheater fällen und durch einen 15-Meter-Baum ersetzen? Den Leopoldsbrunnen auf den Karl-Rahner-Platz verlegen? Diese zwei Vorschläge (von vielen) in einer von der Innsbrucker Stadtpolitik zur Neugestaltung des Platzes vor und um das neue Haus der Musik (Rennweg/Universitätsstraße) in Auftrag gegebenen Grundlagenanalyse haben es in sich, die TT berichtete.

In der gestrigen Vorbesprechung der heutigen Stadtsenatssitzung zog die Stadtführung deshalb lieber gleich die Notbremse: Sowohl die Blutbuche als auch der Leopoldsbrunnen sollen vor Ort erhalten bleiben. Das soll den Planern des neuen Straßenraumes (Congress bis Höhe MCI) per Beschluss vorgegeben werden. Ursprünglich hätte der Senat heute lediglich den weiteren Verfahrensprozess fixieren sollen.

Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) bestätigte, dass die Blutbuche so lange unangetastet bleibe, wie sie von der Stadt erhalten werden kann. Dass das Naturdenkmal am Ende seiner Lebensdauer und „sterbenskrank“ sei, habe er gutachterlich bestätigt, versichert Fritz. Da die Buche aber unter ständiger Beobachtung stehe und keine Gefahr bestehe, dass sie umstürze, werde man den Baum „erst ersetzen, wenn er tot ist“, sagt Fritz. Das könne in einem oder erst in 20 Jahren so weit sein – vorhersagen lasse sich das nicht. Erst dann werde man die ensembleprägende Buche durch einen 15-Meter-Baum ersetzen. Einen derart ausgewachsenen Baum zu verpflanzen, sei zwar „sehr schwierig, aber technisch machbar“, so Fritz. Alle Senatsfraktionen seien sich einig, dass weder an der Blutbuche noch am althergebrachten Standort des Leopoldsbrunnens gerüttelt werden soll, sagt Fritz. ÖVP-Stadtrat Andreas Wanker bestätigt diese Haltung, die heute im Senat einzementiert werden soll. Immerhin habe die Stadt zu Beginn der Bauarbeiten für das Haus der Musik der Bevölkerung gegenüber versichert, alles zu tun, damit die Blutbuche nicht beschädigt werde, erinnert Wanker.

Dass der Leopoldsbrunnen nicht vor die Jesuitenkirche auf den Karl-Rahner-Platz passt, davon ist Fritz überzeugt. Allein schon aufgrund der Maßstäblichkeit. Ob aufgrund des Verbleibs des Brunnens am neuen Musikhaus-Vorplatz die Experten-Idee von zusätzlichen Wasserspielen weiterverfolgt wird, müsse erst diskutiert werden.

Was die Baukosten für die neue Straßenraumgestaltung anbelangt, gebe es noch keine Schätzungen, heißt es. Land und Bund werden sich hier nicht beteiligen. In den 58 Millionen, die das Haus der Musik kosten soll, seien sie deshalb nicht enthalten.