Innsbruck – Mit der Novelle des Landes-Polizeigesetzes scheint die Landeshauptstadt Innsbruck nicht glücklich zu sein. Wie berichtet, hat die schwarz-grüne Landesregierung insbesondere die dort verankerten Prostitutionsbestimmungen neu geregelt. Künftig sollen Sexarbeiterinnen selbstständig Studios anmieten können, Gemeinden können zudem Zonen, in denen die „Anbahnung von Beziehungen zur Ausübung der Prostitution erlaubt ist“, einrichten. Im Gegenzug werden die Strafen für illegale Prostitution verschärft und auch die „Freierbestrafung“ eingeführt.

In einer Stellungnahme der Stadt für das laufende Begutachtungsverfahren erhebt das Amt für allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen aber insbesondere gegen die Einrichtung sogenannter „Prostitutionsstudios“ erhebliche Bedenken. So wird dem Land vorgehalten, dass die neuen Regelungen keine Bedarfsprüfungen für solche Studios vorsehen würden. Dies ist bis dato im Genehmigungsverfahren für legale Bordelle zwingend vorgesehen. Die Intention des Landes, nämlich die Legalisierung der Wohnungsprostitution, wird scharf kritisiert. Das Amt rechnet damit, dass es zu massiven Beschwerden aus allfällig betroffenen Wohngebieten kommen werde. Und auch für die örtliche Festlegung der „Erlaubniszonen“ fehlt es der Stadt an einem Mitwirkungsrecht. Diesbezügliche Verordnungen könne laut geltendem Recht nämlich nur die Landespolizeidirektion erlassen, heißt es.

Ob der Stadtsenat in seiner heutigen Sitzung die negative Stellungnahme beschließen wird, ist noch offen. Die Grünen werden sich der Stimme enthalten, kündigt StR Gerhard Fritz an. Zwar seien die vorgebrachten Bedenken des Amtes nachvollziehbar, begründet Fritz, es handle sich aber um einen politischen Kompromissvorschlag, den man von Seiten der Stadt-Grünen nicht torpedieren wolle. (mami)