Von Anita Heubacher

Innsbruck – Am 1. November will die schwarz-grüne Landesregierung das sektorale Fahrverbot einführen. Ziel ist es, die Luftgüte zu verbessern, Verkehr zu verlagern und den Tirolern zuerst vier und ab 2018 zehn Prozent der Transitfahrten zu ersparen. Bestimmte Güter sollen nur noch mit der Bahn transportiert werden dürfen. Mit diesem Plan kann die Europäische Kommission gar nicht. Wie berichtet, sah sie „eine unverhältnismäßige Beschränkung des freien Warenverkehrs“. Die Kommission leitete daher Ende Juli ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich ein.

Wie unverhältnismäßig die Beschränkung des Warenverkehrs tatsächlich ist, sorgt nun in Tirol für eine Debatte. Die FPÖ hatte Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung befürchtet und eine Anfrage an Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe gestellt. Aus der Beantwortung geht hervor, dass es keine Störung des Güterverkehrs geben werde. Auch in der Endausbaustufe des Fahrverbots sei das Verlagerungsvolumen auf die Schiene geringer anzusetzen als die absolute Anzahl der betroffenen Lkw-Fahrten, schreibt Felipe. Die maximal 200.000 Lkw-Fahrten weniger kämen auch dadurch zustande, dass Umwegtransitfahrten ausbleiben würden. Außerdem gebe es mehr als genug freie Bahnkapazitäten.

Das überrascht Fritz Gurgiser vom Transitforum nicht. „Das sektorale Fahrverbot bringt gar nichts“, meint er. „Es gibt viel zu viele Ausnahmen.“ Das Zahlenmaterial der Landesregierung hält Gurgiser für falsch. „200.000 Lkw-Fahrten waren vielleicht früher einmal betroffen. In grauester Vorzeit. Jetzt ist das nicht mehr so. Die Transitflotte hat umgerüstet.“ Gurgiser hat seinen Groll schon mehrmals mitgeteilt und daher eine negative Stellungnahme zum sektoralen Fahrverbot abgegeben. „Es ist der falsche Ansatz.“

In diesem Fall sind sich Transitforum und Wirtschaftskammer ausnahmsweise einig. Noch vor wenigen Tagen hatte die Kammer in ihrer Zeitung von einer drohenden Abwanderung von Betrieben gesprochen. Das Fahrverbot mache den Standort Tirol unlukrativ und sei ein massiver Eingriff in den Warenverkehr, meinte Kammerpräsident Jürgen Bodenseer. Den massiven Eingriff dürfte es, wenn überhaupt, aber erst ab 2018 geben. Bis dahin dürfen alle Güter auf der Straße transportiert werden, wenn sie nur mit dem saubersten Lkw der Euro-Klasse-VI transportiert werden. „Bis 2018 trifft das Fahrverbot so gut wie keinen“, meint Josef Ölhafen, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in der Kammer. „Bei uns gibt es noch keine einzige Anfrage von Unternehmern.“

Der ehemalige Geschäftsführer des Transportunternehmens Berger in Wörgl, David Gulda, hält das sektorale Fahrverbot vor allem für eine „Hilfskonstruktion der Politik, um die Bevölkerung zu beruhigen“. Es sei weder effizient noch sinnvoll und werde als „Vorwand zur Umweltentlastung“ genützt. „Das Fahrverbot setzt nicht bei den Abgasen, sondern bei den transportierten Gütern an“, kritisiert er seit jeher. Berger sei von ehemaligen sektoralen Fahrverboten nie betroffen gewesen. 60 Prozent der Flotte würden bereits Bahn fahren.