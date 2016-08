Außer dem Nein zu den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gibt es in der Koalition kaum ein Thema, bei dem sich SPÖ und ÖVP einig sind. Was hält die Koalition noch zusammen?

Reinhold Lopatka: So negativ sehe ich den Zustand der Koalition nicht. Bundeskanzler Christian Kern und Reinhold Mitterlehner haben eine Reihe von gemeinsamen Projekten aufgesetzt, wo wir mitten bei der Arbeit sind. Ich denke hier nur an die Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort, wie das Start-up-Paket. Auch für die Bildungsreform wurden schon Maßnahmen vorgestellt. Kern ist noch keine 100 Tage im Amt. Man darf nicht zu viel in zu kurzer Zeit von der neuen Regierungsspitze verlangen.

Der Startpunkt der Koalition ist doch nicht Kern, sondern liegt Jahre oder Jahrzehnte zurück. Auch Ihre Aussagen lassen oft nicht den Schluss zu, dass die beiden Parteien emotional noch irgendetwas zusammenhält.

Lopatka: Wenn Journalisten Fragen stellen, gehe ich davon aus, dass sie sich Antworten wünschen. Und wenn mich ein Journalist fragt, wie ich das sehe, wenn Kern von Kräften des Lichts und der Finsternis spricht, sage ich, diese Antwort hat nicht in die Zukunft gewiesen, sondern war altes parteipolitisches Denken in Schwarz-Weiß. Ein Bundeskanzler muss zusammenführen. Er ist Chef der gesamten Bundesregierung. Auch die ÖVP-Minister sind seine Regierungsmitglieder.

Sie treten massiv für eine Deckelung der Mindestsicherung für Mehrkindfamilien bei 1500 Euro pro Monat ein. Ist der Sozialstaat Österreich generell zu großzügig?

Lopatka: Von der Flüchtlingswelle am stärksten betroffen waren Deutschland, Schweden, die Dänen und wir. Diese Staaten haben schon Verschärfungen vorgenommen — wir nicht. Schauen Sie sich die Fakten an: In anderen EU-Staaten wie Bulgarien liegt das Durchschnittseinkommen bei 416 Euro — und bei uns bekommt ein Asylberechtigter sofort 837 Euro. Von 9520 Personen mit Asylstatus waren im Vorjahr nur 957 beschäftigt — das heißt gleichzeitig, dass neun von zehn nur von der Mindestsicherung leben. In meinem Heimatdorf Penzendorf lebt eine tschetschenische Familie. Sie ist seit 2003 in Österreich. Sie arbeitet aber bis heute nicht, weil sie es sich mit ihren fünf Kindern bescheiden, aber im Vergleich zu Tschetschenien noch immer besser eingerichtet haben. Die Mindestsicherung darf aber nicht als System gesehen werden, in dem man länger verweilen möchte. Generell würde ich nicht sagen, dass unser Sozialsystem zu großzügig ist. Die Mindestpensionen etwa sind nicht zu großzügig, im Gegenteil.

SPÖ-Sozialminister Alois Stöger lehnt eine Deckelung der Mindestsicherung ab, weil in erster Linie die Kinder betroffen wären.

Lopatka: Wenn ich für die Kinder etwas tun möchte, muss ich das System stärker von Geld- zu Sachleistungen umstellen, damit es bei den Kindern auch wirklich ankommt.

Nehmen Sie mit dem Beharren auf der Deckelung in Kauf, dass es im Herbst keine neue 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern und damit keine österreichweit einheitliche Mindestsicherung gibt?

Lopatka: Das wäre schlecht. Aber ich kann nicht einer Regelung zustimmen, von der ich überzeugt bin, dass sie falsch ist.

Der Deckel ist nur notwendig wegen der Flüchtlinge?

Lopatka: In Wien sind schon jetzt 42 Prozent der Bezieher von Mindestsicherung Ausländer — und bald werden es mehr als 50 Prozent sein. Als wir die Mindestsicherung 2009 eingeführt haben, haben 80 Prozent diese Leistung als Zuzahlung bekommen. Die Flüchtlinge leben aber zu 100 Prozent davon. Ich bin für einen starken Sozialstaat. Aber sozial ist nicht der, der das Geld verteilt. Sozial ist der, der bereit ist, das Geld durch seine Steuern zur Verfügung zu stellen. Dieses Grundverständnis vermisse ich beim jetzigen Sozialminister. Bei der ÖVP steht im Grundsatzprogramm die Leistung vor der Solidarität. Ich muss zuerst etwas erwirtschaften, um solidarisch sein zu können.

Gehört es aber nicht auch zur katholischen Soziallehre, niemanden zurückzulassen?

Lopatka: Ja. Die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Aber ich kann einem anderen nur dann helfen, wenn ich selbst stark bleibe. Sonst gehen beide unter. Die katholische Soziallehre sagt auch ganz klar, dass Arbeit ein Teil der Sinnerfüllung des Lebens ist. Als katholischer Politiker habe ich daher alles zu tun, Menschen in Arbeit zu bringen, um auch ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Sozialhilfe darf nur Sicherheitsnetz und keine Hängematte sein. Die Leute in diesem Land brauchen keine zweite Sozialdemokratische Partei. Es reicht eine.

Das Gespräch führte Wolfgang Sablatnig