Von Wolfgang Otter

Langkampfen – Es ist ruhig um die Gemeindegutsagrargemeinschaften in Niederbreitenbach, Unter- und Oberlangkampfen geworden. Die Wogen, die die Gerichte mit den Entscheidungen zum Gemeindegut verursacht haben, sind verebbt. Die Kommune hat das Recht auf die Substanz, zähneknirschend müssen das auch die Agrar-Mitglieder zur Kenntnis nehmen. Dieses Recht muss die Gemeinde auch durchsetzen, wie am Dienstagabend am Langkampfener Gemeinderatstisch immer wieder betont wurde. Die Mandatare beschlossen daher, Rückforderungen von vor Jahren ausbezahlten Beträgen aus der Substanz zu stellen. Dass dies den Dorffrieden nicht unbedingt fördern wird, war ihnen auch klar. Dabei handelt es sich im Falle von Niederbreitenbach um 10.000 Euro, Unterlangkampfen 30.000 Euro und Oberlangkampfen 25.000 Euro. Wobei am Dienstagabend ein Sanktionsbeschluss fiel. Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser hatte die Ansprüche bereits bis 30. Juni („Um 23.57 Uhr habe ich das E-Mail abgeschickt!“) an das Land Tirol bzw. die Agrarbehörde melden müssen. Dabei sei es großteils um Spenden „zugunsten der Plattform Agrar“ gegangen, wie Ehren­strasser verkündete. Aber auch um Anwaltskosten der Agrargemeinschaft.

Die waren angefallen, als sich sieben Mitglieder 2012 vor Gericht verantworten mussten, weil sie den Erlös aus einem Verkauf einer Liegenschaft in Höhe von 1,36 Millionen Euro an 29 Mitglieder ausbezahlt hatten, anstatt der Gemeinde zuzuführen. Die Agrar-Mitglieder wurden jedoch alle vom Vorwurf der Untreue freigesprochen.

„Wir müssen dieses Geld zurückfordern, ansonsten bin ich überzeugt, dass wir nächste Woche alle einen Brief vom Staatsanwalt bekommen“, meinte Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser. „Wir kommen nicht drum herum. Aber die Agrarbehörde muss sagen, ob wir diese Beträge verlangen können“, stellte der Bürgermeister klar.

Für Georg Karrer jun., Obmann der Unterlangkamp­fener Agrargemeinschaft, der bei der Sitzung als Zuhörer anwesend war, ein überflüssiger Beschluss (siehe Interview). Auch weil die zurückverlangten Anwaltskosten bereits mit der Jahresrechnung 2014 vom Gemeinderat genehmigt worden seien und damit nicht die Kosten einzelner Mitglieder, sondern die der Agrar als Ganzes abgedeckt wurden, wie Karrer zu den Mandataren meinte. Der Rest der angesprochenen 30.000 Euro soll für ein Forschungsprojekt ausgegeben worden sein, „das könnte mit einem Überling abgedeckt sein. Wir haben schon einmal 2,3 Mio. Euro zurückgegeben, daher sollte man über die 10.000 Euro hinwegsehen. Überlegt euch, ob ihr die alten Geschichten aufwärmt, das bringt nichts“, sagte Karrer zum Gemeinderat. „Wir müssen das machen. Wir spielen den Ball weiter, am Zug ist nun die Agrarbehörde“, konterte auch SPÖ-Gemeindevorstand Klaus Mairhofer.