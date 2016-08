Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Freiheitlichen wittern Morgenluft. Tempo 100 ist der FPÖ schon lange ein Dorn im Auge. Es sei eine reine Abzocke und gehöre abgeschafft, meint FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger. Die Partei mit einem Hang zu populären Themen kann mit der Forderung auch einen Keil in die schwarz-grüne Landesregierung treiben. Zwei Fliegen mit einer Klappe, aus der Sicht der FPÖ.

Das Schicksal von Tempo 100 hat die ÖVP mit jenem des sektoralen Fahrverbotes verknüpft. Kommt Letzteres nicht, könnte auch der Hunderter wackeln. Das sektorale Fahrverbot passt der EU-Kommission gar nicht. Ende Juli leitete sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich ein. Es könnte also sein, dass das sektorale Fahrverbot gar nicht kommt. Ab 1. November hätte es bestimmte Güter auf die Schiene oder auf saubere Lkw verbannt.

„Ich beschäftige mich derzeit nicht mit der Frage ‚Was wäre wenn?‘“, weil ich keinen Grund sehe, daran zu zweifeln, dass das sektorale Fahrverbot wie geplant eingeführt wird“, erklärte gestern LH Günther Platter. Die Maßnahme zur Entlastung der Bevölkerung sei gut vorbereitet und werde auch vor dem Europäischen Gerichtshof halten. Nichtsdestotrotz – Platter bleibt dabei: „Sollte es wider Erwarten doch anders kommen, wird – wie ich es bereits mehrmals in der Vergangenheit gesagt habe – die Situation neu zu beurteilen und auch über das fixe Tempolimit zu reden sein.“

Im Dezember 2011 hatte der Europäische Gerichtshof das damals strengere sektorale Fahrverbot gekippt. Auch mit dem Hinweis, es gebe gelindere Mittel, die Schadstoffe zu reduzieren. Eines davon sei Tempo 100. Drei Jahre lang hatte vor allem die ÖVP gebraucht, um Tempo 100 für Pkw zu verordnen. Platter hatte damit wenig Freude und die Tempobremse auch schon mal als „Schmarrn“ bezeichnet. Weniger Probleme, Tempo 100 einzuführen, hatten die SPÖ, damals in der Regierung, und die Grünen, heute in der Regierung. Mit den Grünen kam Tempo 100 dann auch – im November 2014.

Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe will an Tempo 100 festhalten. „Das ist insbesondere während eines laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens wegen schlechter Luft naheliegend“, ließ sie diese Woche ausrichten. „Die positive Wirkung des Lufthunderters ist unbestritten.“ Auch die SPÖ würde Tempo 100 nicht abschaffen, wenn das sektorale Fahrverbot nicht kommen sollte. „Die Autofahrer haben sich daran gewöhnt, die Maßnahme sorgt für bessere Luftqualität“, meint SP-Klubobmann Gerhard Reheis.

Tatsächlich haben Studien, die die Landesregierung bei Ökoscience in der Schweiz in Auftrag gegeben hat, das auch beweisen. Im Vergleich bringt Tempo 100 demnach weitaus mehr an Schadstoffreduktion als das sektorale Fahrverbot.

Letzteres bringe gar nichts an Entlastung, argumentieren in seltener Allianz Wirtschaftskammer und Transitforum. Wie berichtet, bezweifeln beide die Zahlen des Landes. Das sektorale Fahrverbot werde weit weniger als 200.000 Lkw-Fahrten treffen, selbst wenn es ab 2018 keine Ausnahmen für Euro-6-Lkw mehr gebe. Mit der Ausnahmeregelung für saubere Lkw seien jetzt vielleicht an die 40.000 Lkw-Fahrten betroffen, meint Josef Ölhafen, Geschäftsführer der Sparte Verkehr und Transport in der Kammer.

Ökosciene meint dazu, dass die Wirkung des sektoralen Fahrverbotes durch die Ausnahme für die saubersten Lkw um ein Viertel weniger Entlastung bringe. Wäre die Ausnahmeregelung nicht bis 2018 limitiert, sondern dauerhaft, würde die Wirkung des Fahrverbotes überhaupt marginalisiert. 2020 wären dann gerade noch 0,6 Prozent der Lkw davon betroffen. Die Frächter rüsten ihre Lkw schnell um – besonders die, die im internationalen Transport tätigen.