Dass die Gesundheitssprecherinnen der Grünen und von der SPÖ, Gabi Fischer und Gabi Schiessling, Kritik an den Vergütungen in Höhe von 169.500 Euro für den Unirat der Medizinischen Universität Innsbruck geübt haben, bringt ihnen jetzt eine Schelte ein. Brieflich beschwerte sich ein „enttäuschter“ Uniratsvorsitzender Reinhard Putz, dass sie offenbar aus politischen Gründen, die für ihn nicht leicht nachzuvollziehen sind, am Ruf der Medizinischen Universität Innsbruck kratzen würden, „statt sich an unsere Seite zu stellen“. Putz attestiert ihnen einen „nicht ausreichenden Einblick“ in die Entwicklungen der Universität. Der Innsbrucker Med-Unirat erhält übrigens die höchsten Entschädigungen aller Medizin-Uniräte. Detail am Rande: Der Rechnungshof hat laut Putz auch die Höhe der Vergütungen geprüft und diese nicht beanstandet. Der Bericht dürfte in den nächsten Tagen vorgelegt werden.

Apropos Hochschulen: Dass ein eingeladener türkischer Dozent am Managementcenter Innsbruck im Herbst nicht nach Tirol ausreisen darf, sorgt im akademischen Bereich für Diskussionen. Schließlich haben auch zwei türkische Gastärzte an der Klinik kurzfristig abgesagt. Bislang keine Probleme gibt es an der Stammuniversität Innsbruck. „Bisher sind uns keine Fälle wie am MCI bekannt“, betont Uni-Pressesprecher Uwe Steger. (pn)