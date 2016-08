Innsbruck – Sektorales Lkw-Fahrverbot, EU-Klage wegen schlechter Luftgüte, mangelnde Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten: Tirol und die Europäische Union haben seit dem EU-Beitritt 1995 ein spannungsgeladenes Verhältnis. „Nicht nur wir Tiroler tun uns schwer. Allerdings versuchen viele Mitgliedsländer gar nicht, irgendwelche Sonderrechte durchzusetzen oder neue Regelungen herbeizuführen“, betont der ehemalige EU-Agrarkommissar Franz Fischler. Auch andere Regionen in Europa würden unter der Verkehrsbelastung leiden. „Doch außerhalb von Tirol werden offenbar noch keine Überlegungen angestellt, dass vielleicht ein partielles Lkw-Fahrverbot eine sinnvolle Lösung wäre.“ So gesehen, könnte man laut Fischler auch sagen, die Tiroler gehen mehr Risiko ein. „Dadurch ist gleichermaßen das Risiko größer, dass man sich nicht durchsetzt.“

Die in Tirol manchmal kolportierte Position „Weil wir Tiroler sind, benötigen wir eine Sonderlösung“ funktioniert für den ehemaligen EU-Kommissar hingegen nicht. „Will man mit Initiativen erfolgreich sein, muss man mit dem Kopf der anderen Seite denken.“ Tirol bzw. Österreich hätten sich an die Grundprinzipien der EU zu halten. Fischler verweist darauf, dass es beispielsweise wegen der Gesundheitsbeeinträchtigung durch den Schwerverkehr um Maßnahmen gehe, die am wenigsten den freien Warenverkehr beschränken. „Das ist ein Grundprinzip der EU, da kommt man nicht drum herum.“ Anfangs habe Tirol öfters Schiffbruch erlitten, jetzt aber dazugelernt. „Mit dem Europarechts­experten Walter Obwexer von der Universität Innsbruck hat die Regierung in Sachen Transit einen guten Berater. Es gilt sorgfältig nachzuweisen, dass es keine gelinderen Mittel als das sektorale Lkw-Fahrverbot für bestimmte Massengüter gibt.“

In der Debatte über zusätzliche Natura-2000-Gebiete, „die ja nicht die EU ausweist“, ortet Fischler ebenfalls Fehler in der Vergangenheit. Die Umweltorganisationen hätten hier professioneller gearbeitet. „Sie haben Gutachten nach Brüssel geschickt, damit die EU Österreich auffordert, weitere Schutzgebiete zu nominieren. Von den Umweltorganisationen wurden teilweise wesentlich renommiertere Experten mit Gutachten beauftragt, die Regierung konterte hingegen mit Amtssachverständigen.“ Auf die Frage, ob Tirol insgesamt mehr Lobbying in Brüssel machen müsste, meint Fischler: „Für ein qualifiziertes Lobbying ist das Tirol-Büro zu wenig. Normalerweise kann man auch informell mit den Kommissionsbeamten über das Was-wäre-wenn reden.“ Wichtig sei darüber hinaus die Koordination mit anderen in Brüssel vertretenen österreichischen Regierungsstellen. (mz, pn)