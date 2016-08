Innsbruck – Der Konflikt zwischen dem Land und dem Matreier Bürgermeister und ÖVP-Bundesrat Andreas Köll spitzt sich dramatisch zu. Wegen hoher Schulden in Höhe von rund 40 Millionen Euro und heillos überzogener Gemeindekonten von 2,409 Mio. Euro (Mai 2016) droht das Land mit der Auflösung des Gemeinderats und der Einsetzung eines Amtsverwalters. Der entsprechende Verweis auf § 126 der Tiroler Gemeindeordnung wurde Köll und den Gemeinderäten jetzt schriftlich mitgeteilt. Gleichzeitig will die Sozialabteilung des Landes offene Sozialbeiträge von einer Mio. Euro eintreiben.

Das Einschreiben der Landesregierung hat es in sich: Trotz wiederholter Zusagen sei das im Vorjahr vereinbarte Sanierungskonzept „nicht einmal ansatzweise“ umgesetzt worden. Von 50 Darlehen wurden etwa nur die Zinsen von 213.000 Euro bezahlt, bei 29 Krediten erfolgte nur die Hälfte der Tilgungen. Aus der Sicht der Tiroler Landesregierung bestehen deshalb „erhebliche Zweifel an der Gewährleistung“ einer geordneten Führung der Geschäfte in Matrei in Osttirol bzw. der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Sinne von § 126 der Gemeindeordnung. Köll muss jetzt ein schlüssiges Konzept vorlegen, andernfalls droht die Auflösung des Gemeinderats und dem Bürgermeister sowie allen Gemeinderäten der Amtsverlust. Dagegen kann die Gemeinde natürlich berufen.

Gegenüber der TT bestätigte Köll das Schreiben, „aber es gibt keine Grundlage“. Die Wirtschaftlichkeit der Gemeinde sei keineswegs gefährdet, das werde er alles vorlegen. (pn)