Innsbruck – Der Masterplan steht. Am Mittwoch wurden bei der Sitzung des Innsbrucker Stadtsenats die neuen Pläne für den ersten Entwicklungsraum einer weiteren Verbauung für das Areal Hötting-West und Kranebitten präsentiert. Am Talboden westlich der technischen Universität und am südlichen Harterhofplateau sollen in einer ersten Etappe 1500 neue Wohnungen und bis zu 700 Arbeitsplätze realisiert werden.

Neben generationsübergreifendem Wohnen, sozialer Infrastruktur und Bürofläche finden auch Aufenthaltszonen ihren Platz. Voraussetzung dafür sei eine sinnvolle Trassenführung der Tram/Regionalbahn mit einer neuen Verkehrsknotenlösung in Kranebitten. Nach der Kritik aus der Bevölkerung am geplanten Riesenkreisverkehr – die TT berichtete – soll das Land den Kreisel redimensionieren, sagt die Stadt. Im Herbst sollen die Verbauungspläne mit der Bevölkerung diskutiert werden. (TT)