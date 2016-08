Oetz – „Es geht nur noch um zwei Jahre und einen relativ geringen Betrag“, erklärt der Oetzer Bürgermeister Hansjörg Falkner auf Nachfrage der TT. Bei der letzten Gemeinderatssitzung hatte der Dorfchef das Plenum mit der Frage befasst, wie man mit der Nachforderung von insgesamt 2231 Euro an die Agrargemeinschaft Oetzerau und deren Mitglieder umgehen sollte. Es geht zum einen um eine Zahlung von 1200 Euro an die Plattform Agrar aus dem Jahr 2009 und zum zweiten um eine Rechnung für auswärtige Weide im Jahr 2013. „Gut sein lassen kann man es nicht“, sagt der Bürgermeister als Substanzverwalter der Agrar Oetzeraus. Andererseits: „Wenn wir die Rückforderung direkt an die Mitglieder stellen, würde das Unfrieden bringen.“ Das Arbeitsklima sei ein sehr gutes.

Der Gemeinderat fand einen Ausweg, der mit 13 zu zwei befangenen Enthaltungen angenommen wurde: „Wir müssen ohnehin den Waldwirtschaftsplan ändern. Mit einer Hiebsatzbereinigung schaffen wir die ganze Sache aus der Welt.“ So ist die Bezirksforstinspektion derzeit dabei, den neuen Hiebsatz für die Waldfläche der Agrargemeinschaft zu berechnen. Die Vorgangsweise werde den Agrarmitgliedern noch erläutert, hofft Falkner auf eine rasche Lösung. (pascal)