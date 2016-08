Von Anita Heubacher

Innsbruck – Frauenpolitik hat diesen Sommer Hochsaison. Ende Juli hatten sich die Grünen für eine Öffnung der Traditionsvereine stark gemacht. Frauen sollten nicht „nur“ als Marketenderinnen den Schnaps, sondern als Schütz­innen das Gewehr schultern, hatte der grüne Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig gemeint. Frauen mit Gewehren beschäftigen auch die ÖVP-Bauernbündlerin Kathrin Kaltenhauser. Sie forderte am Wochenende, die Wehrpflicht für Frauen einzuführen und schaffte es damit auf die Titelseiten von Krone und Heute. Tags darauf stellte dann ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf klar, dass diese Form der Gleichberechtigung „eine Einzelmeinung der jungen Landtagsabgeordneten Kaltenhauser“ und nicht Parteilinie sei.

Die Liste Fritz nutzte den Hohen Frauentag gestern, um transparent zu machen, wie viele Frauen in den 26 Landesunternehmen arbeiten, wie viele davon in Führungspositionen tätig sind und wie viele Mädchen als Lehrlinge ausgebildet werden. „Die Fakten zeigen, aktive Frauenpolitik gibt es in der schwarz-grünen Landesregierung kaum“, kritisieren die Klubobfrau der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider und Landtagsabgeordnete Isabella Gruber. „Die grünen Landesrätinnen reden zwar von Frauenpolitik, aber leben sie nicht. Frauen haben es in den Landesunternehmen schwer, als Lehrlinge genauso wie als Führungskräfte.“

Bereits im Frühjahr hat die Liste Fritz eine Anfragenserie an alle acht Regierungsmitglieder gestellt. Besonders stark wirkt demnach die gläserne Decke in den beiden großen Landesunternehmen, Tiwag und Hypo Tirol Bank. Beide gehören zum Einflussbereich von LH Günther Platter. Beim landeseigenen Energieversorger sind von 1386 Mitarbeitern 166 weiblich. Bei 49 Lehrlingen war zum Zeitpunkt der Abfrage im Frühjahr kein einziges Mädchen dabei. „Unter 21 Führungskräften hat es nur eine Frau gegeben. Von acht seit dem Jahr 2008 vergebenen Führungspositionen in der Tiwag ist eine einzige an eine Frau gegangen“, klagt Haselwanter-Schneider. Auch bei der Hypo Tirol Bank werden laut Anfragebeantwortung von 57 Führungspositionen nur zehn von Frauen bekleidet, obwohl rund die Hälfte der Mitarbeiter weiblich sind. Bei der Tirol Werbung sah das Kräfteverhältnis für Frauen auch nicht rosig aus. An der Spitze steht ein Mann, es gibt drei männliche Bereichsleiter und eine weibliche Bereichsleiterin.

„Keine aktive Frauenpolitik lässt sich bei Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf erkennen, die die Verantwortung für viele Landesunternehmen hat“, meint Isabella Gruber. Bei der Flughafengesellschaft oder den Innsbrucker Verkehrsbetrieben würden insgesamt wenig Frauen und speziell wenig Frauen in Führungspositionen arbeiten. Bei den IVB etwa würden nur vier Frauen in den insgesamt 33 Führungspositionen sitzen. „Von insgesamt 60 vergebenen Führungspositionen im Einflussbereich von Zoller-Frischauf sind lediglich 16 an Frauen gegangen.“ Die Landesrätin verweist darauf, dass sie zwar Beteiligungsreferentin sei, die jeweiligen Unternehmen aber Gremien hätten, welche die Besetzung von Stellen behandeln würden. „Aus diesem Grund gibt es keine unmittelbare personelle Zuständigkeit meinerseits“, sagt Zoller-Frischauf. Die Anzahl der weiblichen Führungskräfte werde wie der weibliche Anteil in Aufsichtsräten bei entsprechender Qualifikation und Verfügbarkeit kontinuierlich erhöht.

Extra Lob gibt es seitens der Liste Fritz für ÖVP-Landesrätin Beate Palfrader. In deren Kulturgesellschaften seien von 31 zu vergebenden Führungspositionen 19 mit Frauen besetzt. „Im grünen Einflussbereich gibt es keine Auffälligkeiten für aktive Frauenpolitik.“ Beim Verkehrsverbund Tirol seien zwei von zehn Führungskräften weiblich. Die Spitze sei eben nachbesetzt worden, mit einem Mann, hält Haselwanter-Schneider fest.