Innsbruck – Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing sollen in das ehemalige Hotel Hilton in Innsbruck einziehen. Die Landesregierung hat gestern eine Potenzialstudie im Umfang von rund 100.000 Euro beschlossen, die gemeinsam mit der Stadt Innsbruck durchgeführt und finanziert wird. Ziel sei es, die tatsächlich mögliche künftige Besiedlung des Gebäudes festzulegen und ein städtebauliches Konzept vorzulegen. In einem nächsten Schritt werde eine Machbarkeitsstudie präsentiert. Der Baubeginn ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Wohin die Reise inhaltlich geht, wie Tirol künftig als Standortmarke vermarktet werden soll, ist noch offen. Tourismusreferent und LH Günther Platter hatte den ehemaligen Tirol Werber und Geschäftsführer der Kristallwelten, Andreas Braun, mit der Positionierung betraut. Touristiker, Wirtschaftskämmerer und Mitarbeiter aus dem Landhaus haben sich bereits mehrmals getroffen, die Agentur Brand Logic versucht, Brauns Ideen einzufangen. Ein Ergebnis steht noch aus.

Während das Tirol Haus noch seine Bestimmung sucht, ist das beim Haus der Musik in Innsbruck klar. 58 Millionen Euro investieren Land und Stadt. 2018 soll es fertig sein. (aheu)