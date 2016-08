Von Harald Angerer

Kirchberg – Beides sind Freizeitwohnsitze, der eine legal, der andere aber illegal – auch wenn die Probleme mit den illegalen Wohnsitzen größer sind, auch die legalen Freizeitwohnsitze bereiten einigen Gemeinden Sorgen. Denn sie liegen über der vom Land eingezogenen Quote von acht Prozent. Wie in der Gemeinde Kirchberg, doch der Ort lag schon beim Einziehen der Quote darüber.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es nun einen Vorstoß der SPÖ-Fraktion im Gemeinderat, der Rechtserwerb von Freizeitwohnsitzen sollte neu geregelt werden, Der Plan der Kirchberger: Kommt so ein legaler Freizeitwohnsitz zum Verkauf, solle das kundgemacht werden, und wenn es einen Bedarf an Hauptwohnsitzen gebe, sollten diese Käufer den Vorzug bekommen. „Wir wollen damit zum einen die Freizeitwohnsitzquote senken und zum anderen soll es faire Bedingungen auch für Einheimische geben. Die wissen ja oft gar nicht, dass ein solches Objekt zum Verkauf steht“, erklärt Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ). Die Kirchberger berufen sich dabei auf das Tiroler Grundverkehrsgesetz (TGVG), Paragraph 14. Darin sei angeführt, dass bei einem Überschreiten der Freizeitwohnsitzquote im Ort eine solche Vorgangsweise möglich ist.

Der Gemeinderat wollte aber in seiner jüngsten Sitzung darüber keine Entscheidung fällen, die Thematik soll noch mit dem Raumplaner im Raumordnungsausschuss besprochen werden.

Diese Besprechung dürfte aber etwas anders ausfallen als geplant. Denn der Tiroler Landtag hat genau jenen Paragraphen 14 des Grundverkehrsgesetzes im Juli dieses Jahres aufgehoben. „Hier gibt es in Zukunft eine neue rechtliche Regelung. Die Verlautbarung liegt mir aber noch nicht vor“, erklärt Martin Grander von der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Die Freizeitwohnsitze würden in Zukunft nicht mehr mittels Grundverkehrsgesetz, sondern in der Raumordnung geregelt. Dem Kirchberger Vorhaben ist damit aber auf jeden Fall die rechtliche Grundlage entzogen.

Davon weiß man in Kirchberg noch nichts. „Das ist mir neu, aber wir werden das ohnehin heute im Raumordnungsausschuss diskutieren“, sagt Bürgermeister Berger.