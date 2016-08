Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Vom Innsbrucker Gemeinderat vor einem Monat mit großer Mehrheit (gegen die Stimmen der FPÖ) beschlossen, stimmte nun auch das Land als Aufsichtsbehörde zu. In der traditionell zu Mariä Himmelfahrt abgehaltenen Regierungssitzung der Landesregierung nickte Schwarz-Grün das 150-Millionen-Euro-Kreditansuchen der Stadt bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) ab. Obwohl dieser Beschluss – trotz öffentlicher Kritik von LT-Präsident und Alt-BM Herwig van Staa (VP) an der finanziellen Gebarung der Stadt – allseits in dieser Form zu erwarten war, so wurde die Entscheidung des Landes im Rathaus doch mit Spannung erwartet.

Wie berichtet, benötigt die Stadt dringend Fremdkapital, um das Regional- und Straßenbahnprojekt fertigstellen zu können. Genau genommen geht es um 121,6 Mio. Euro, die die Stadt in den nächsten Jahren hierfür noch offen hat. Nach intensiven Prüfungen und Vergleichsangeboten hat sich die Stadt zur Finanzierung durch die EIB entschieden. Da selbige bezogen auf das Gesamtvolumen des Tram-Projektes sogar 150 Mio. Euro in Aussicht gestellt hat, will die Stadt die volle Tranche ausschöpfen und so bereits investiertes Eigenkapital durch – aus heutiger Sicht – billiges Fremdkapital ersetzen. Konkret handelt es sich um zwei fixverzinste Darlehen und eines mit variablem Zinssatz mit Laufzeiten zwischen 15 und 25 Jahren. Die erste Tranche (50 Mio. Euro) soll – nach der nunmehrigen Genehmigung durch das Land – bereits in wenigen Tagen angefordert werden.

Spannend wird es für die Stadt bleiben: Denn wie hoch der Zinssatz für diese fixverzinste Tranche tatsächlich sein wird, will die EIB erst vor der Auszahlung bekannt geben. Derzeit rechnet die Stadt mit 0,84 %. Ob die halten, richtet sich nach den dann aktuellen Marktkonditionen. Somit kann es für die Stadt billiger, aber auch teurer werden.