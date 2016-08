Von Denise Daum

Sellrain – Der Juni 2015 hat sich den Sellrainern ins Gedächtnis gebrannt. Heftige Regenfälle verwandelten den Seigesbach und die Melach in reißende Gewässer. Gerölllawinen, Dreck und riesige Baumstämme schossen durch das Dorf. Wie durch ein Wunder forderte die Katastrophe keine Menschenleben. An Häusern, Straßen und Infrastruktur entstanden jedoch große Schäden. In dieser schweren Zeit erfuhr das Sellraintal eine Welle der Hilfsbereitschaft. Unzählige Freiwillige packten mit an, das Bundesheer und die Feuerwehren standen im Dauereinsatz. Auch das Land Tirol fackelte nicht lang. Bei einem Lokalaugenschein unmittelbar nach den Unwettern machte sich Landeshauptmann Günther Platter nicht nur ein Bild vom Ausmaß der Schäden, sondern sagte den verzweifelten Bewohnern, die vor dem Nichts standen, rasche Hilfe zu. Der Gemeinde wurden neben Sofortmaßnahmen auch langfristige Schutzbauten versprochen.

Etwas mehr als ein Jahr nach den verheerenden Unwettern ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Bachbett der Melach wurde massiv gesichert, die Straßen wiederaufgebaut und geschützt, Häuser saniert. Das Hauptaugenmerk der Wildbach- und Lawinenverbauung lag auf dem Seigesbach. Hier wurde ein mächtiger Schutzdamm errichtet, der das Dorf absichert.

„Die Schutzmaßnahmen tun bereits ihren Dienst“, stellt LH Günther Platter bei seinem gestrigen Besuch in Sellrain zufrieden fest. Bürgermeister Georg Dornauer bestätigt, dass die Sellrainerinnen und Sellrainer durch den Bau der Schutzmaßnahmen nicht mehr bei jeder Gewitterwolke in Aufruhr sind. Auch er selbst, so sagt der junge Bürgermeister, schlafe zwar nicht viel, wenn aber, dann gut. Es war der Mix aus Sofortmaßnahmen im Juni 2015, der raschen Hilfe für Geschädigte sowie dem Angehen der langfristigen Maßnahmen, der für die Bevölkerung unglaublich wichtig war und ihr das Vertrauen zurückgegeben hat, erklärt Dornauer.

Insgesamt 14 Millionen Euro hat das Land Tirol für Sellrain zur Verfügung gestellt. Privatpersonen und Unternehmen erhielten für die Sanierung von Schäden 1,7 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds. Für die Wildbach- und Lawinenverbauung wurden zwei Millionen Euro an öffentlichen Geldern (Land, Bund, Gemeinde) zur Verfügung gestellt. Der Aufbau und die Sicherung der Landesstraßen verschlang 9,6 Millionen Euro. Die Galerie Tafelberg im Gemeindegebiet von Grinzens, mit über 2,4 Millionen Euro das größte Projekt in diesem Bereich, soll dieses Jahr abgeschlossen werden. So schnell wird die Gemeinde die Bagger und Lkw aber nicht wieder los. Im Bereich Seigesbach ist ein elf Millionen Euro schweres Folgeprojekt geplant. Hier fehlt allerdings noch die Genehmigung.