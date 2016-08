Von Reinhard Fellner

Innsruck, Matrei i. O. – Dass Matrei in Osttirol mit Verbindlichkeiten von 40 Millionen Euro hoch verschuldet ist, ist seit Jahren kein Geheimnis. Auch steht die Gemeinde am Nationalpark Hohe Tauern damit beileibe nicht alleine da – so sollen die Tiroler Gemeinden derzeit 815 Millionen Euro abstottern.

Aufwändige Kanalprojekte und Widmungen brachten die Osttiroler Gemeinde aber letztlich doch mehr in Schieflage als andere. So sehr, dass Matrei für ein laufendes Kanalprojekt insgesamt 900.000 Euro weder aus eigener Kraft finanzieren konnte, noch von der Bezirkshauptmannschaft Lienz (BH) die aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß dem Finanzverfassungsgesetz für weitere Darlehen bekam.

Ein Unding für Langzeit-Bürgermeister und Bundesrat Andreas Köll. Er erhob Einspruch und zog gestern gegen die ablehnenden Bescheide der BH ans Landesverwaltungsgericht. Weder sei die Gemeinde unter dem Strich überschuldet, noch wäre die Torpedierung des Kanalprojekts gerechtfertigt, da die Gemeinde dadurch um Bundesfördermittel in der Höhe von 1,7 Millionen Euro umfalle. Auch belege ein Gutachten einer renommierten Expertin, dass Matrei im finanziellen Lot sei. Zuletzt könne man seitens des Landes nicht nun einfach von heute auf morgen Bedarfszuweisungen kappen, die jahrelang auf Geheiß der Landesräte Eberle und Streiter geflossen waren.

Verwaltungsrichter Albin Larcher ging die Sache jedoch systematisch an und bezog sich allein auf den Gemeinderechnungsabschluss 2015. Nach dreistündiger Verhandlung stand danach für Larcher fest: Die BH hatte die Lage in Matrei richtig beurteilt, die Gemeinde habe „derzeit keine finanziellen Mittel mehr, im Gegenteil, sie ist im negativen Bereich“.

Richter Larcher rechnete so: Matrei verfüge aktuell über Gesamteinnahmen von 12,5 Mio. Euro, darin enthalten seien schon Bedarfszuweisungen. Nach allen Ausgaben verblieben noch 1,2 Millionen Euro zur Verfügung der Gemeinde. 90 offene Darlehen verlangen da jedoch erst noch nach Tilgung und einen Schuldendienst von 1,44 Millionen Euro. „Über 200.000 Euro Minus — und da reden wir noch gar nicht von den offenen Forderungen der Sozialabteilung“, folgerte Larcher und richtete sein Augenmerk auch darauf, dass man erst heuer Restschulden vom letzten Jahr begleichen konnte. „Da wurde ein Schuldenpaket weitergeschoben. So etwas nennt man aber eine klassische Hütchen-auf-, Hütchen-zu-Politik. So beginnt eine Lawine, das ist der Schneeball, der immer größer wird!“, folgerte Richter Larcher. Und stellte fest, dass einstige Zusagen von Landesräten noch lange keine ewig gültigen Bedarfszuweisungen seien. Einen Rechtsanspruch auf solche gäbe es in diesem Fall nur, wenn diesen ein Regierungsbeschluss zugrunde gelegen wäre.

Dorfchef Köll und Anwalt Gernot Gasser kündigten sofort den Gang zum Bundesverwaltungsgericht an. Dieses soll noch Gutachten sichten und Fachleute hören.