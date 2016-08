Von Marco Witting

Innsbruck – Aus vier mach eins. In Südtirol und im Trentino gilt das künftig für die amtlichen Notrufnummern. Die rechtlichen Grundlagen für eine einheitliche Telefonnummer für alle Notfälle wurden vor wenigen Tagen geschaffen. Ab Jänner 2017 wird das Projekt anlaufen und der europäische Notruf 112 als einzige Nummer für Gesundheits-, Sicherheits- und Zivilschutzbehörden gelten – zu Beginn werden aber noch alle anderen Nummern mitlaufen. In Nordtirol, dem dritten Partner in der Europaregion, besteht zwar durchaus auch der Wunsch nach einer Zusammenlegung der Notrufnummern – von dieser ist man aber momentan noch meilenweit entfernt.

„Ich bin für die Zusammenführung der Notrufnummern, aber Voraussetzung dafür ist, dass es eine österreichweite Lösung gibt“, sagt Landeshauptmann Günther Platter dazu. Und auch Bernd Noggler, Chef der Leitstelle Tirol, sieht den bundesweiten Föderalismus als Hemmschuh einer solchen Entwicklung. So gebe es in den Bundesländern unterschiedliche Modelle und Kompetenzverteilung. So landet auch der europäische Notruf 112 (er feierte Ende Juli seinen 25. Geburtstag) bei der heimischen Polizei. „Wir würden uns nicht wehren, wenn auch die 112 über die Leitstelle laufen würde“, sagt Noggler, der sowohl Vor- als auch Nachteile einer einheitlichen Nummer sieht. „Bei den Unwettern in diesem Sommer haben wir etwa gesehen, dass sehr viele Notrufe über die Feuerwehr hereingekommen sind. Einen Rettungsnotruf können wir in solchen Fällen vorreihen.“ Andererseits sei eine einzige Notrufnummer natürlich auch leichter zu merken und von Vorteil.

In Südtirol und dem Trentino soll wohl eine Art vorgeschaltetes Callcenter die erwarteten 300.000 Anrufe aufnehmen und weiterleiten. Der zuständige Südtiroler Landesrat Arnold Schuler sah für den Bevölkerungsschutz „einen Quantensprung“, durch den die autonomen Zuständigkeiten ausgebaut werden.

Als „extrem“ bezeichnet Noggler das Anruferaufkommen in der Leitstelle (hier kommen Rettung, Feuerwehr und Häuslicher Notdienst zusammen) in diesem Sommer. Speziell die vielen Unwetterereignisse, gerade auch in der Landeshauptstadt Innsbruck, hätten für Hochbetrieb in der Leitstelle gesorgt.