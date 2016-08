Innsbruck/Matrei in Osttirol – Die Bezirkshauptmannschaft Lienz hatte die dafür notwendige aufsichtsbehördliche Genehmigung laut Medienberichten nicht erteilt. Bürgermeister Andreas Köll (ÖVP) berief dagegen. Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde belaufe sich bereits auf 21,4 Millionen Euro. Insgesamt habe die Gemeinde 90 Darlehen zu bedienen. Zusätzliche Darlehen würden die Gemeindefinanzen laut BH Lienz übergebührlich belasten. Das Landesverwaltungsgericht gab der BH recht. Die Darlehensaufnahme sei ein großes Wagnis, hieß es.

Vorwürfe zurückgewiesen

Der Bürgermeister wies die Vorwürfe zurück. Die Darlehen für die Kanalarbeiten müsse man gesondert sehen. Sie würden die Gemeindefinanzen nicht belasten, sie seien sogar durch Bundesfördermittel in der Höhe von 1,7 Millionen Euro gedeckt, meinte Köll in einem Interview. Der Bürgermeister habe bereits angekündigt mit dem Fall bis vor die Höchstgerichte zu gehen.

Das Land Tirol habe dem Matreier Bürgermeister zudem mit der Auflösung des Gemeinderats und der Einsetzung eines Amtsverwalters gedroht (die TT berichtete). Der entsprechende Verweis sei Köll und den Gemeinderäten schriftlich mitgeteilt worden. Aus der Sicht der Tiroler Landesregierung würden „erhebliche Zweifel an der Gewährleistung“ einer geordneten Führung der Geschäfte in Matrei bestehen. Trotz wiederholter Zusagen sei das im Vorjahr vereinbarte Sanierungskonzept „nicht einmal ansatzweise“ umgesetzt worden, hieß es in dem Schreiben der Landesregierung. (APA/TT.com)