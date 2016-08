Die Mindestsicherung erregt weiter die Gemüter. Österreichweit wird darüber diskutiert, in Tirol will Schwarz-Grün die Höhe der Mindestsicherung beibehalten. Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne) kann sich jedoch vorstellen, Geld- durch Sachleistungen zu ersetzen. Sie regte an, Starterwohnungen für alle finanziell Schwachen zu installieren. Dem steht SP-Klubobmann Gerhard Reheis grundsätzlich offen gegenüber, gibt aber zu bedenken: „In Tirol wird schon jetzt zu wenig sozialer Wohnraum geschaffen. Da braucht es endlich eine echte Bauoffensive.“ Eine Deckelung der Mindestsicherung lehnt Reheis ab. Auch die Liste Fritz ist für günstige Übergangswohnungen, „damit beispielsweise für Mindestsicherungsempfänger nicht sündteure Wohnungen am privaten Wohnungsmarkt angemietet werden müssen“, sagt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Der Nettoaufwand für die Mindestsicherung in Tirol sei auf 51,4 Millionen Euro gestiegen, bei einem Budget von 3,3 Milliarden Euro. Ein „Ausufern des Sozialbudgets“ sieht hingegen die FPÖ. Sie fordert eine Deckelung der Mindestsicherung auf 1500 Euro im Monat. Das oberösterreichische Modell solle auf ganz Österreich umgelegt werden, meint FP-Chef Markus Abwerzger.

Die NEOS wundern sich darüber, dass die Landesregierung 100.000 Euro für eine Potenzialanalyse zum Hilton Hotel in Auftrag gegeben hat. Die Stadt zahlt mit. „Wenn das Geld der SteuerzahlerInnen zu locker sitzt, kauft man zuerst und fragt dann wozu“, meint NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer. „Das einzige internationale Kettenhotel in Innsbruck muss erhalten bleiben.“ Die Landesregierung will, dass Tirol Werbung, Standortagentur und Agrarmarketing dort einziehen.

Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe freut sich über eine Bahnstudie des Verkehrsclub Österreich. Den Grund für die guten Noten sieht sie durch den Ausbau der S-Bahn als „Hauptschlagader“ begründet. (aheu)