Telfs – Teils hochemotional und kontrovers verlief am Mittwoch der Infoabend für Anrainer zur geplanten Flüchtlingsunterbringung in der Telfer Bahnhofstraße. In der ehemaligen Heinrich-Jacoby-Schule will der private Bildungsträger ibis acam, wie berichtet, eine betreute WG für 21 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreiben.

BM Christian Härting (Wir für Telfs), der das Vorhaben befürwortet, betonte erneut, dass kleine Einheiten für die Integration „wesentlich besser“ seien als Großquartiere. Er verwies auf die WG-Betreuung durch sechs Vollzeit- und drei Teilzeitkräfte sowie eine 24-Stunden-Hotline, die auch Anrainer nützen können. Auch er selbst stehe bei Problemen als Ansprechpartner bereit. Mit derzeit 77 Asylwerbern sei Telfs von der vorgesehenen 1,5-Prozent-Quote (232 Asylwerber) noch deutlich entfernt, stellte Härting zudem klar.

Für ibis acam sei der erstmalige Schritt von der Tagesbetreuung jugendlicher Flüchtlinge zur 24-h-Betreuung „naheliegend“, erklärte Martin Straganz, Bereichsleiter für Tirol und Vorarlberg. Mittels Sprachtraining, einer klaren Tagesstruktur und Bezugspersonen wolle man den Jugendlichen helfen, in ein selbstständiges Leben zu starten. Patenschafts-Programme und ein Kennenlernfest sollen Berührungsängste abbauen helfen. In Kürze möchte ibis acam die Umbaupläne bei der Baubehörde einreichen, die WG könnte dann im Oktober oder November übergeben werden, schätzt Härting.

Unter Bewohnern und Unternehmern im Ortskern sind die Ängste und Einwände jedoch teils massiv: Anrainerin Ursula Somweber hielt fest, dass sich nahe der geplanten WG bereits das Flüchtlingsheim in der Josef-Schöpf-Straße und eine stark frequentierte Moschee befänden, das sei schlicht zu viel. „Jeder Ortsteil und jede Siedlung“ solle einen Beitrag leisten. Härting konterte, dass er „gerne in jedem Ortsteil“ kleine Quartiere hätte, dort lägen jedoch aktuell keine Angebote vor.

Mehrere Anrainer äußerten schwere Bedenken in Bezug auf Sicherheitsfragen und die „Integrationsfähigkeit“ muslimischer Asylwerber. Offen ist zudem noch, wie genau der Zugang zur Asyl-WG gestaltet wird: Die unmittelbaren Nachbarn, die sich den Zugang mit dem ehemaligen Schulgebäude teilen, fordern eine bauliche Umgestaltung sowie eine Abgrenzung des Gartens.

Auch die politischen Gemüter erhitzten sich: GR Sepp Köll (Telfs Neu), Unternehmer in der Bahnhofstraße und Hauptinitiator der laufenden Unter­schriftenaktion gegen den Standort, fürchtet durch die Asyl-WG „Nachteile für eine der wenigen funktionierenden Einkaufsstraßen“. Zudem verwies er darauf, dass ibis acam als GmbH „gewinnorientiert arbeitet“ – und bisher keine Erfahrung mit Flüchtlings-WGs habe. Härting kritisierte im Gegenzug den Ablauf der Unterschriftenaktion als unseriös, weil Köll sich weigere, deren Wortlaut und die Zahl der bisherigen Unter­schriften vorzulegen.

BM Barbara Blaha aus Scharnitz – wo seit Herbst 31 junge Flüchtlinge leben – erzählte von der anfänglichen Skepsis in ihrer Gemeinde. Durch professionelle Betreuung und engagierte Freiwilligenarbeit „läuft es inzwischen aber gut“. Auch mehrere Ehrenamtliche, die mit Asylwerbern arbeiten, berichteten in Telfs von durchwegs positiven Erfahrungen. Und Lukas Falch, Leiter des Telfer Flüchtlingsheims, betonte, dass es dort bislang keine größeren Probleme gegeben habe – trotz viel niedrigerer Betreuungsquote. (md)