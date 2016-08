Von Manfred Mitterwachauer

Telfs — Eine sommerliche Abendlektüre haben die Prüfer des Wiener Rechnungs­hofes (RH) nun dem Telfer Bürgermeister Christian Härting sowie dem Rest des Gemeinderates auf den Tisch geknallt. Hatte man sich doch im Zuge einer umfassenden Prüfung der finanziellen Lag­e zwischen den Jahren 2008 bis 2014 sowie den getätigten und künftigen Investitionen gewidmet. Mit einigen Entwicklunge­n ist der Rechnungshof so gar nicht einverstanden.

1. Haushalt: Nicht nur, dass das durchschnittlich erzielte Jahresergebniss durchgängig negativ (-2,14 Mio. €) gewesen sei, problematisch erscheint den Prüfern auch, dass die Deckung des ordentlichen Telfer Haushaltes im Jahresdurchschnitt (2008—2014) ein Minus von 179.000 Euro auswies. Daraus resultierte ein geringer Handlungsspielraum in der Gemeinde in der Haushaltsführung. Zwar habe Telfs seine Finanzschulden in diesem Zeitraum um 40 Prozent auf 9,32 Mio. € verringern können. Jedoch berücksichtigte die Telfer Pro-Kopf-Verschuldung eben nicht die Verbindlichkeiten ausgelagerter Betriebe (Sport- und Veranstaltungszentrum; Gemeindewerke). Diese lagen 2014 bei rd. 16,91 Mio. € (-19% seit 2008). Hingegen erhöhten sich im selben Zeitraum die Haftungen auf 19,99 Mio. € (+45%). Der RH empfiehlt der Gemeindeführung für die Zukunft, „ihren Haushalt nachhaltig ausgeglichen zu führen".

2. Fremdwährungskredite: Telfs verfügte Ende 2014 noch über einen Schweizer-Franken-Kredit mit einer Restschuld von 372.000 Eur­o. Die in den Rechnungsabschlüssen ausgewiesenen Kursverluste (2008—2012) beliefen sich auf 1,96 Mio. €. Die Gemeinde indes verwies in einer Stellungnahme an den RH lediglich auf einen Verlust von 670.000 Euro und „wesentliche Zins­ersparnisse". Eine Argumentation, die der RH nicht nachvollziehen konnte.

3. Investitionen: Dass in Telfs aufgrund des geringen Eigenkapitals bei der Finanzierung von außerordentlichen Investitionsvorhaben zu 66 % auf Darlehen und teils auch Leasing zurückgegriffen wurde, führte laut RH „zu einer erheblichen Lasten­verschiebung in künftige Haushaltsperioden".

4. Bad-Neubau: Bei dem in Bau befindlichen Telfer Bad kritisierten die Prüfer nicht nur die einstigen Eigentumsverhältnisse, sondern auch die spätere Ablöse des (privaten) Minderheitseigentümers in der Höhe von 2,32 Mio. €. Diese setzte sich aus einer Zahlung von zwei Mio. € (40 Jahresraten à 50.000 €) und einem 900-m²-Gemeindegrundstück im Wert von 315.000 € zusammen.

5.Kletterzentrum: Ice Sport Arena: Beim neuen Kletterzentrum monierte der RH, dass sich der von der Gemeinde festgelegte Mietzins an eine Sektion des Alpenvereins nur am ursprünglichen und nicht am aktuellen Grundstückswert orientiere. Und auch der Bestandszins für die Ice Sport Arena (100 €/Jahr für 3000 m² Fläche) sei nichts anderes als „eine versteckte Förderung", kritisiert der RH.