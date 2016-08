Innsbruck – Mittwochvormittag im Traklpark nahe der Mühlauer Brücke in Innsbruck: Ein Mitarbeiter des Gartenamtes wird von einem aufmerksamen Bürger (Name der Redaktion bekannt) dabei beobachtet, wie er in der Nähe des dortigen Spielplatzes mit einem Sprühgerät eine wässrige Flüssigkeit großflächig aufbringt. Auf Nachfrage bei der Stadt erhält er die Auskunft, dass es sich dabei um das Herbizid „Kyleo“ gehandelt habe. Ein Unkrautvernichtungsmittel, welches den EU-weit umstrittenen Zusatz Glyphosat enthält.

Erst Mitte Juli hatten die EU-Staaten der Verlängerung der Zulassung von Glyphosat um 18 weitere Monate zugestimmt. Ursprünglich hätte die EU-Kommission 15 Jahre in Planung gehabt, doch anhaltende Proteste führten zu einem teilweisen Umdenken. Experten streiten nach wie vor darüber, ob das Pflanzengift krebserregend ist.

Zurück nach Innsbruck. Auf TT-Anfrage bestätigt der Leiter des städtischen Grünanlagenamtes, Thomas Klingler, den Vorfall. Einer, der nicht hätte passieren dürfen, wie Klingler anmerkt: „Intern haben wir das eigentlich verboten.“ Am und rund um einen Spielplatz dürfe „Kyleo“ nicht ausgebracht werden, sagt Klingler. Der Mitarbeiter habe von dieser internen Anordnung gewusst, jedoch dagegen verstoßen. Und eben die dortigen Schotterwege mit dem Pflanzengift eingesprüht.

Generell habe man das glyphosathaltige Mittel zwar zur Bekämpfung hartnäckigen Unkrautbefalls im Stadtgebiet verwendet, jedoch nur „sehr eingeschränkt“, verweist Klingler. Übers Jahr gesehen sei der Verbrauch lediglich bei rund drei Litern gewesen.

Doch das alles sei nun ohnehin Makulatur, heißt es aus dem städtischen Grünanlagenamt. „Wir werden die Anwendung generell einstellen“, sagt Klingler. Ab sofort dürften laut interner Weisung keine glyphosathaltigen Mittel mehr eingesetzt werden. Unkraut müsse in Folge halt per Hand bekämpft werden, sagt Klingler.

Ein kurzer Rundruf im Land ergab gestern, dass es etwa in Imst und Landeck kein Verbot über die Verteilung von Insektiziden in der Nähe von Spielplätzen gibt. Die Umweltbeauftragten der beiden Städte sagten, Insektizide würden nur im äußersten Notfall versprüht. Dabei handle es sich um umwelt- und bienenfreundliche Unkrautvernichtungsmittel. Weiters werde darauf geachtet, dass Spielplätze nicht betroffen sind. (mami, gh)