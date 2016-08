Von Catharina Oblasser

Lienz – „Aus persönlichen Gründen ist es mir im Moment leider nicht möglich, die Aufgaben als politische Mandatarin meinen Ansprüchen entsprechend zu erfüllen. Deshalb verzichte ich nach Rücksprache mit meinem Klub sowohl auf das Amt der Zweiten Vizebürgermeisterin der Stadt Lienz als auch auf mein Gemeinderatsmandat und werde heute die Verzichtserklärung bei der Stadtgemeinde Lienz einbringen.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Hildegard Goller, von Beruf Leiterin des Aufbauwerks der Jugend, aus der Politik.

Lang war ihr Wirken nicht gewesen. Goller war einige Monate vor den Gemeinderatswahlen 2016 als neue ÖVP-Hoffnung aus dem Hut gezaubert worden. Sie war Listenführerin der auf sieben Mandate geschrumpften Stadt-ÖVP und Zweite Vizebürgermeisterin.

Nun soll Kurt Steiner die Partei leiten und Gollers Ämter übernehmen. Steiner war bis dato nur Ersatzgemeinderat und rückt nun durch Gollers Ausscheiden als regulärer Mandatar nach. Schon in der nächsten Sitzung am 30. August soll er zum zweiten Vize-Stadtchef nach BM Elisabeth Blanik und dem Ersten Vizebürgermeister Siegfried Schatz (beide SP) gewählt werden. Damit erfüllt sich für den 57-jährigen Mitarbeiter der Metallfirma Lorenz Pan ein Wunsch. „Ich wollte schon lange Mitglied des Stadtrates werden“, schildert Steiner, der auch ÖAAB-Funktionär und langjähriger Betriebsrat ist. „Dort hat man Zugang zu vielen Informationen und erfährt aus erster Hand von der Arbeit der Ausschüsse.“

Seit 1986 ist Steiner in der Politik, war mehrmals im Gemeinderat. Dass die Wahl für Gollers Nachfolge auf ihn fiel, begründet Steiner mit seiner zeitlichen Verfügbarkeit. „Ich kann diese neue Tätigkeit gut mit meinem Beruf vereinbaren, was bei anderen Listenmitgliedern eher schwer ist.“

Das trifft zum Beispiel auf Christian Steininger zu, einen Juristen, den einst Hannes Hibler in den Gemeinderat holte. „Alle Mitglieder sind zufrieden, dass Kurt Steiner diese Aufgabe übernehmen will. Es gab in unserer Versammlung keinen Gegenkandidaten.“

Bezirksparteiobmann Martin Mayerl hält sich in seiner Stellungnahme an den altbewährten Stil: Er dankt Hildegard Goller für ihre Arbeit. „Ihre persönliche Entscheidung ist zu respektieren“, so Mayerl. Dem neuen Listenführer Kurt Steiner wünscht er alles Gute. Steiner werde gemeinsam mit seinen Listenkollegen die Verantwortung für eine positive Entwicklung der Volkspartei Lienz übernehmen.