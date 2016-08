Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Es ist nicht das erste Mal, dass Italien einen Mülldeal mit Österreich und Deutschland machen will. Schon vor Jahren gingen Müllzüge von Sizilien und Neapel Richtung Norden, weil Italien wegen fehlender Deponien und Verwertungsanlagen sowie Anrainerprotesten nicht mehr Herr der immensen Müllberge wurde. Nun hat sich, wie berichtet, aktuell auch die Stadt Rom an Deutschland und Österreich gewandt, um Hilfe bei der Bewältigung ihrer Müllkrise zu bekommen.

Am vergangenen Dienstag ist laut Magdalena Rauscher-Weber, Pressesprecherin von Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter, die offizielle Anfrage Roms eingegangen. „Es geht um 70.000 Tonnen Siedlungsabfall – also Hausmüll – zur thermischen Verwertung in Österreich. Wir werden diese Anfrage nun fachlich und rechtlich prüfen“, sagt die Pressesprecherin. Es kommt dann vor allem darauf an, „ob die Verwertungsanlagen freie Kapazitäten haben, denn die Verwertung von heimischem Müll darf darunter nicht leiden. Auch wenn es manche nicht gerne hören, aber wir müssen auch darauf schauen, dass unsere hochmodernen Abfall­behandlungsanlagen ausgelastet sind“, so Rauscher-Weber.

Gibt Österreich grünes Licht – wovon auszugehen ist –, steht bereits fest, dass der „Siedlungsabfall in Zügen transportiert wird. Die Transportroute führt jeweils durch Tirol.“ Das gilt dann auch für jene zusätzlichen 50.000 Tonnen Siedlungsabfall, die nach Deutschland verbracht werden sollen. Weil bekannterweise in Roms Hausmüllsäcken zum größten Teil Papier, Glas, Biomüll, aber auch gefährliche Abfälle wie Batterien, Altöl oder Chemikalien unsortiert im Müll landen, verspricht Rauscher-Weber, dass die Siedlungsabfälle „vor Ort chemisch stichprobenartig überprüft werden. Zeigt sich bei uns, dass die Qualität nicht stimmt, wird der Müll zurückgeschickt.“

Bereits jetzt ist laut italienischem Forschungsinstitut ISPRA Österreich der größte Importeur von italienischem Müll. 200.000 Tonnen Müll werden jährlich aus dem Ausland zur „Behandlung“ nach Österreich gebracht, davon kommen 160.000 Tonnen aus Italie­n. In der Regel waren das „solche Siedlungsabfälle, die sich als Ersatzbrennstoffe eignen und z. B. für Verbrennungsprozesse in der Zementherstellung eingesetzt werden“.

Laut Rauscher-­Weber wird in Tirol nur ein Bruchteil aller Müll­importe vorbehandelt (1600 Tonnen im Jahr 2015), 2950 Tonnen Abfälle (keine Siedlungsabfälle) wurden im Jahr 2015 in Tirol stofflich verwertet. Doch auch Österreich und Tirol mussten sich im Gegenzug nach Abnehmern ihres Mülls umsehen. 2015 wurden aus Tirol 16.000 Tonnen gefährlicher, genehmigungspflichtiger Abfälle in Ausland gebracht.