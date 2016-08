Telfs – Bürgermeister Christian Härting (Wir für Telfs) reagiert gelassen auf den am Donnerstag veröffentlichten Rechnungshofbericht über die Finanzgebarung der Marktgemeinde Telfs im Zeitraum 2008 bis 2014 (die TT berichtete). Vor allem müsse deutlich gemacht werden, „dass der Rechnungshof keine Verfehlungen festgestellt hat, sondern lediglich Empfehlungen ausspricht“. Die meisten genannten Punkte seien „bereits vor Jahren publik gemacht und zum Großteil einer guten Lösung zugeführt worden“.

Die Marktgemeinde tätige aktuell „dringend notwendige Investitionen in eine bessere Infrastruktur“. Diese Ausgaben seien „professionell budgetiert“, die Telfer Finanzen würden „ordentlich geführt“. Dies bestätige der Bundesrechnungshof „ausdrücklich mit seinem Verweis auf die 40-prozentige Schuldentilgung in den letzten Jahren“.

Zur Feststellung „negativer Jahresergebnisse“ im Bericht erläutert Kassenleiterin Doris Schiller, dass in der Betrachtungsweise des Rechnungshofes „die Überschüsse vom Vorjahr nicht berücksichtigt“ würden. „Wenn man das ja real vorhandene Geld der Vorjahresüberschüsse einbezieht, waren wir sehr wohl durchwegs positiv. Die höheren Ausgaben in manchen Jahren gehen vor allem auf mehrere einmalige Schuldentilgungen zurück, wodurch es natürlich auch zu einer deutlichen Senkung des Gesamtschuldenstandes gekommen ist.“

Was die Auflösung der bereits 1999 aufgenommenen Fremdwährungskredite betrifft, stellt Härting fest: „Auch hier vermindern sich die angegebenen Verlustzahlen deutlich, wenn man die Zinsvorteile des Schweizer Franken gegenüber dem Euro in den Anfangsjahren einrechnet. Dann bleibt ein effektiver Verlust von 80.000 Euro übrig. Außerdem wollten wir diese alten Kredite auflösen, um weitere Verluste zu vermeiden.“ Der Rechnungshof konnte diese Berechnung in seinem Bericht nicht nachvollziehen.

Ebenfalls Thema im Bericht ist die – als zu hoch kritisierte – Ablöse der Miteigentümer-Anteile am Telfer Bad durch die Gemeinde. Hier sei entscheidend, „dass dadurch der Gesamtwert der Liegenschaft ganz erheblich gesteigert wurde“, meint Härting. Insgesamt finde das Geschäft im Bericht durchaus Zustimmung. So heißt es wörtlich: „Der Rechnungshof erachtet die Bemühungen der Gemeinde Telfs, das Telfer Bad nach mehr als 40 Jahren wieder in das Alleineigentum zu übernehmen, und die dadurch erlangte ungeteilte Entscheidungsbefugnis grundsätzlich als positiv.“

Ebenfalls angemerkt wird im Bericht, dass die Gemeinde beim Kletterzentrum und der Ice Sport Arena nur einen geringen Grundstücks-Mietzins verrechne. „Mit dieser Kritik kann ich leben, wenn ich bedenke, welchen Mehrwert die beiden Einrichtungen für die Bevölkerung der ganzen Region und für die Wirtschaft – insbesondere den Tourismus – bringen“, so Härting.

Auch ÖVP-Rechnungshofsprecher NR Hermann Gahr greift aus dem Bericht positive Aspekte heraus: Trotz einer „schwierigen finanziellen Lage“ sei es der Marktgemeinde durch Schuldenabbau gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung in Telfs zwischen 2008 und 2014 um 578 Euro auf 632 Euro zu senken. NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer sieht sich hingegen in seiner „Forderung nach einer transparenten Finanzgebarung“ bestätigt. (TT, md)