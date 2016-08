Innsbruck – Noch nie ein Freund von Tempo 100 gewesen ist Helmut Kritzinger, Innsbrucker Gemeinderat und Obmann des Seniorenbunds. Das Ausmaß der Lkw-Frachten, die täglich durch Tirol rollen, wäre noch vor Jahren undenkbar gewesen, sagt der Chef der mit Abstand stärksten ÖVP-Teilorganisation in Tirol. Hauptverursacher des von Jahr zu Jahr zunehmenden Transitverkehrs sei die Preispolitik. Kritzingers einfacher Befund: „Die Lkw-Maut am Brenner ist zu billig! Um eine effektive Verkehrsreduzierung zu erreichen, müsste halt einmal jemand an der Preisschraube drehen.“

Kritzinger macht unter anderem geltend, dass derzeit rund die Hälfte aller Einnahmen durch die Brennermaut nach Wien gehe. „Die Tiroler werden wohl dann einmal protestieren, wenn ihnen die Sache zu arg vorkommt“, habe der legendäre Landeshauptmann Eduard Wallnöfer beim Abschluss der entsprechenden Vereinbarungen gemeint. Jetzt sei es so weit, glaubt der gebürtige Südtiroler Kritzinger, den Wallnöfer vor mehr als 50 Jahren persönlich mit dem Aufbau einer schlagkräftigen Seniorenorganisation beauftragte.

Im Gegenzug zur höheren Lkw-Maut will der Seniorenbund-Obmann Tempo 100 aufheben. Seiner Ansicht nach konnten die positiven Aspekte dieser Verkehrsbeschränkung bisher nämlich nicht glaubhaft nachgewiesen werden. Deshalb sollte sie wieder rückgängig gemacht werden, zumal die Europäische Union ja auch Widerstand gegen das geplante sektorale Lkw-Fahrverbot signalisiert habe. (TT)