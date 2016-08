Von Marco Witting

Innsbruck – Sommerferien. Wer will da an den Schulbeginn denken. Und wer denkt dieser Tage schon an den Herbst – und wie dort vielleicht Feiertage fallen? Mehr Menschen, als man meinen möchte. Für einige Eltern und Lehrer ist der Gedanke daran mit einer Schulposse verknüpft, die ihren Ausgang schon im vergangenen Herbst genommen hat. Und an dessen Ende Bildungslandesrätin Beate Palfrader jetzt für eine einheitliche Regelung und „Herbstferien“ für alle Tiroler Schüler eintritt.

Doch zurück zum Start. Im Vorjahr saßen die Schulgemeinschaftsausschüsse zusammen und unterhielten sich über die schulautonomen Tage für das jetzt folgende Schuljahr 16/17. Die Konstellation der Feiertage (Nationalfeiertag, Allerheiligen) meint es heuer gut mit den Eltern und so wären mit Hilfe der fünf schulautonomen Tage insgesamt zwölf freie Tage im Oktober und November zustande gekommen. Verknappte Herbstferien sozusagen. Dies wurde dann wohl auch teilweise so beschlossen. Bis die Bildungsabteilung des Landes reagierte und dies für die Pflichtschulen untersagte. Maximal neun freie Tage am Stück dürfe es geben. Aus pädagogischen Gründen, wie es hieß. Sehr zum Ärger einiger Schulen und Eltern, die sich teilweise schon mit anderen Schulen abgesprochen hatten. Im Frühjahr dann ein zweites Schreiben der Schulbehörde. Wieder ging es um die Sonderferien. Darin heißt es unter anderem: [....] wird in Ergänzung zum Schulrundschreiben vom 19.10.2015 klargestellt, dass die in Rede stehende Regelung nur für die „Herbstferien“, nicht aber für Sonderferien im Frühjahr („Pfingstferien“) gilt. [...]

Der Ärger war jetzt vollends perfekt. Schließlich könnte von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten nun eben auch sehr lange Freizeit entstehen. Die Aufregung bestätigte auf Nachfrage auch Landeselternvertreter Peter Retter, der von einem „ziemlichen Wirbel“ sprach. Retter kritisiert, dass durch den Erlass die ohnehin kaum vorhandene Schulautonomie untergraben worden sei. Das Vorgehen in diesem Fall sei „eigenartig und so entbehrlich wie die Feriendiskussion“. Es gebe im Schulbereich dringendere Probleme.

Bildungslandesrätin und Landesschulratspräsidentin Beate Palfrader erklärte die Entscheidung, dass die Kinder nach den langen Sommerferien in diesem Fall im Herbst sofort wieder aus dem Lernen „herausgerissen“ würden. Man hätte dies intensiv auch mit der Schulpsychologie diskutiert und hätte sich dann eben entschieden, so kurz nach den Sommerferien nicht wieder eine lange Zeit ohne Unterricht zu genehmigen. „Rechtlich ist das auch nur durch eine Verordnung der Behörde möglich“, sagte Palfrader. Und die VP-Bildungslandesrätin will jetzt einen Vorstoß machen, „einheitlich und für alle Herbstferien“ einzuführen – und dafür die schulautonomen Tage zu streichen oder die Sommerferien zu verkürzen. Einige Schulen in Tirol haben bereits jetzt schon Herbstferien und fangen dafür im September eine Woche früher an. „Wir stellen fest, dass bei den Eltern Unzufriedenheit herrscht, wenn es keine einheitlichen Regeln gibt“, erklärte Palfrader, die sich auch bewusst ist, dass man es diesbezüglich nie allen recht machen wird können. Für die Umsetzung brauche es aber die Unterstützung des Bundes. Sie werde dies bei der Unterrichtsministerin deponieren und Gespräche führen, versprach Palfrader. Sie erwartet eine entsprechende Regelung aber frühestens 2018/19.

Doch warum geht in Sachen Ferien etwas im Frühjahr, das im Herbst nicht erlaubt ist? Neben den pädagogischen Gründen sei dies auch ein „Kompromiss“ mit der Tourismuswirtschaft gewesen. Diesbezüglich sei man an die Schulaufsicht mit der Bitte herangetreten, nach der Wintersaison dies für einen Urlaub zu ermöglichen. Übrigens: Zwei schulautonome Tage werden immer einheitlich vergeben. Man legte sich auf den 26.5. und den 16.6. fest.