Von Michael Mader

Kufstein – Nicht mehr zeitgemäß ist für Kufsteins Vizebürgermeister Johannes Rauch (ÖVP) der Kabinentrakt am Fußballplatz. „Eine zeitgemäße Sanitäranlage wäre zum Beispiel wünschenswert“, sagt er nicht ganz uneigennützig als Präsident des Kufsteiner Fußballclubs und bringt damit alte Pläne wieder ins Spiel. So könnte nämlich ein Neubau am Sportplatz nicht nur Synergien in puncto Sanitäranlagen mit dem Eishokeyverein bringen, sondern für die Stadt Kufstein könnte etwas entstehen, das bislang noch fehlt – eine Jugendherberge. Noch habe Rauch keine Gespräche geführt, und die Pläne müssten natürlich auch ins Budget passen.

Bei Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) rennt Rauch damit offene Türen ein: „Es gibt sogar einen gezeichneten Plan aus der letzten Gemeinderatsperiode mit Fitnessbereich usw., alles feinste Sahne für die Sportler. Die Jugendherberge könnte dann eventuell auch noch zusätzlich für die Unterbringung von Jugendlichen bei einem Trainingslager dienen. Mit 40 Jugendlichen geht man nicht in ein Viersternehotel“, bekräftigt Krumschnabel. Vorrang habe nun aber die Volksschule in Sparchen. „Aber es ist gut zu wissen, dass es für die Pläne Mehrheiten im Gemeinderat gibt“, sagt Krumschnabel.

Ein Kompromiss für den Bürgermeister wäre, eine Reihenfolge festzulegen. Auch beim Eislaufplatz würden ja Umbauarbeiten anstehen. Alleine diese wurden mit rund 3,6 Millionen Euro veranschlagt. Aber auch er glaubt, dass es Synergien bei den Sportvereinen geben könnte. „Ich denke, ab 2018 sind solche Projekte bereits wieder möglich.“