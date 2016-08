Als „nachvollziehbar“ bezeichnet Innsbrucks Tourismusstadtrat Franz Gruber (ÖVP) die Sorgen einiger Hoteliers in der Landeshauptstadt gegen die Pläne von Pema-Chef Markus Schafferer, am Hauptbahnhof die Hotelkette Motel One anzusiedeln. Wie berichtet, haben zahlreiche namhafte Hoteliers kürzlich BM Christine Oppitz-Plörer (FI) eine Petition überreicht. Darin fordern sie eine Redimensionierung des 300-Zimmer-Hotels. Dieser Forderung hat sich auch der Tourismusverband angeschlossen.

„Die Ansiedlung dieser Kette ist unbestreitbar positiv“, sagt Gruber, „aber durch die geplante Dimension kann es in diesem Segment schon zu Marktverschiebungen kommen.“ Hinzu komme, so der Tourismusstadtrat, dass dieses Vorhaben „nicht allen touristischen Zielen der Stadt entspricht“.

Zuallererst benötige es nun eine umfassende Analyse aller möglichen Auswirkungen auf den Markt. Dass die Stadt hier in einem Dilemma stecke, verhehlt der VP-Politiker nicht: „Es ist ja auch nicht unser Ziel, den Markt auszubremsen.“ Patentrezept habe man keines. (mami)