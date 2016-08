Von Helmut Wenzel

Pfunds, Tösens, Serfaus – Der Obergrichter Kraftwerkskritiker Christian Sturm, ein Bewohner aus Pfunds und auch der Tiroler Raftingverband müssen eine juristische Niederlage einstecken.

„Im Namen der Republik“ hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) kürzlich entschieden, „den Antrag auf Wiederaufnahme des mit Bescheid des Umweltsenates abgeschlossenen Verfahrens betreffend Genehmigung des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) abzuweisen“.

In dem 29-seitigen Erkenntnis heißt es gleich siebenfach: „Antrag wird als unzulässig zurückgewiesen“ oder „als unbegründet abgewiesen“. Nur eine juristische Option bleibt den Beschwerdeführern offen: „Eine Revision ist gemäß Artikel 133 Absatz 4 Bundesverfassungsgesetz zulässig.“ Die Frage, ob die in Österreich geltende Judikatur auch „Europarechtskonformität“ habe, sei unklar. „Daher ist die Revision zuzulassen“, erläuterte Richterin Michael­a Russegger-Reisenberger. Fazit: Die Beschwerdeführer könnten auf Europarechts­ebene weiterkämpfen.

Sturm hatte seinen Antrag u. a. so begründet: „Die Baustelleneinrichtungen für den Vortrieb in Mariastein/Tösens liegen in roten und gelben Zonen. Es ist unerklärlich, warum das nicht schon im Bewilligungsverfahren erkannt wurde. Somit ist ein grober Verfahrensmangel gegeben und Anrainer werden in ihren Rechten verletzt.“ Zudem gebe es Widersprüche im Gefahrenzonenplan für die Serfauser Ortsteile Tschuppbach und Schönegg.

Das BVwG habe Sturm vom Ergebnis der Beweisaufnahme verständigt. Doch dieser habe den Antrag um Wiederaufnahme des Verfahrens zu spät gestellt. Der Pfundser Zweitantragsteller, ein Mitglied der Bürgerinitiative „Dem Inn eine Stimme“, sei nicht in der Lage gewesen, rechtswirksame Erklärungen für die Obergrichter Bürgerinitiative abzugeben.

Bei der Eingabe des Tiroler Raftingverbandes zeigt die Richterin Versäumnisse auf: Im Rahmen des UVP-Verfahrens hätte ein schifffahrtsrechtliches Verfahren durchgeführt werden müssen und der Raftingverband hätte Parteistellung gehabt. „Wären entsprechende Einwände und Vorhalte gemacht worden, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderer Bescheid ergangen“, erläutert die Richterin. „Der Antragsteller hätte deponieren können, dass ein wesentlicher Teil der Existenzgrundlage durch den Kraftwerksbau entzogen wird.“ Der Verband habe die Möglichkeit gehabt, ein entsprechendes Gutachten einzubringen. Indirekt bestätigt das BVwG mit dem Erkenntnis, dass das Verfahren der Umweltabteilung des Landes korrekt gewesen sei. „Die bloße Unzufriedenheit“ der Beschwerdeführer reiche zur Annahme mangelnder Objektivität der Amtssachverständigen nicht aus, heißt es.