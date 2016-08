Telfs – Die geplante WG für 21 junge Flüchtlinge in der Bahnhofstraße und der Rechnungshofbericht zu den Telfer Finanzen dominieren derzeit die politische Debatte in Telfs. Teile der Opposition reiten Attacken gegen BM Christian Härting (Wir für Telfs).

1Flüchtlinge: GR Sepp Köll (Telfs Neu), Hauptinitiator der Unterschriftenaktion gegen den geplanten WG-Standort, fordert nun – auch im Namen von ÖVP, FPÖ, PZT/SPÖ Telfs und Bürgerliste, wie er betont – ein „Bürgerforum“ zur Flüchtlingsunterbringung, ähnlich wie zuletzt in Grinzens. „Erst nach Zustimmung der Bevölkerung“ sei es denkbar, „ein Projekt weiter zu forcieren“. Statt Bürger und Unternehmer schon im Vorfeld einzubinden, setze Härting auf „Drüberfahren“, kritisiert Köll. So habe er den Infoabend für Anrainer „erst einberufen, nachdem ich an die Presse gegangen bin“.

BM Härting ärgert sich über diese Kritik: Er habe die Anrainer bereits angerufen, bevor er den Gemeinderat informiert habe, „ich wollte nicht, dass sie es aus der Presse erfahren“. Von Anfang an habe er klar­gestellt, dass es einen Infoabend geben werde, sollte das Projekt konkret werden.

Ein Bürgerforum sei in Grinzens sinnvoll gewesen, da dort erstmals Flüchtlinge untergebracht werden sollen. In Telfs seien hingegen schon 77 Asylwerber einquartiert und man habe die Situation „gut im Griff“. Eine Bevölkerungsbefragung sei bei dieser Thematik „sehr heikel“, so Härting weiter. Zum einen bestehe die Verpflichtung, Schutzsuchende aufzunehmen, zum anderen habe die Gemeinde kaum Einfluss: „Der Gemeinderat kann dem Betreiber nicht verbieten, dass er ein Haus von einem privaten Eigentümer anmietet. Hier sind keine Widmungsfragen zu klären, es braucht nur eine baurechtliche Genehmigung.“ Jedenfalls versuche man, noch auf Anrainerwünsche einzugehen, was etwa die Gestaltung des Zugangs zur WG oder Verhaltensregeln für die künftigen Bewohner betrifft. Er stehe aber dazu, dass Örtlichkeit und Betreuungskonzept geeignet seien, betont Härting.

2Finanzen: GV Angelika Mader (ÖVP) sieht sich durch den RH-Bericht zur Telfer Finanzgebarung 2008–2014 bestätigt: In der Vorperiode habe sie als damalige Obfrau des Überprüfungsausschusses „immer wieder“ auf die nun beanstandeten Punkte hingewiesen, aber kein Gehör gefunden. So werde sich die „bedenkliche Entwicklung“ des Ergebnisses der Sport- und Veranstaltungszentren (SVZ) „auch in Zukunft nicht entspannen“, glaubt Mader, mit einem „sprunghaften Anstieg des Verlustes“ sei zu rechnen.

Härting weist Maders Vorwurf des „Tarnens und Täu­schens“ entschieden zurück. Seit er Bürgermeister sei, habe er stets den Gesamtschuldenstand inklusive aller Tochtergesellschaften transparent aufgelistet – und der habe sich positiv entwickelt. Zu den SVZ erklärt Härting, sie hätten im Gegenzug ja „auch einen Wert dastehen“, da wichtige Infrastruktur geschaffen werde. Zudem habe sich der Zuschussbedarf der Gemeinde an die SVZ in den letzten Jahren nicht erhöht. (md)