Von Peter Nindler

Innsbruck – So komplex das Gesundheitswesen auch sein mag: Der vorliegende Bericht des Landesrechnungshofes über die „amtsärztliche Versorgung in Tirol“ müsste der Landespolitik sprichwörtlich an die Nieren gehen. Denn es benötigt nicht nur dringend eine Entflechtung bzw. Aufgabenreform im Zusammenwirken der für das öffentliche Gesundheitswesen zuständigen Aufsichtsorgane in der Landesregierung und in den Bezirksverwaltungsbehörden. Auch die medizinischen Leistungen der Amts-, Schul- und Sprengelärzte sollten verstärkt abgestimmt und dadurch die ohnehin angespannten Personalressourcen besser genützt werden. In Tirol gibt es 33 Amtsärzte in der Landessanitätsdirektion und in den Bezirkshauptmannschaften (Gesundheitsämtern).

Einer der Hauptkritikpunkte des Rechnungshofes sind mangelnde Kontrollen. So wird die vorgeschriebene Prüffrequenz (jährlich) in den Spitälern nicht eingehalten. Dabei geht es um die Qualitätssicherung und die sanitäre Einschau. Grund dafür sind personelle Engpässe. Unabhängig davon muss die Landesregierung selbst als Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde den ordnungsgemäßen Betrieb der Krankenhäuser regelmäßig überprüfen. Angesichts zu weniger Amtsärzte müsste das Land diese Doppelgleisigkeit wohl rasch abstellen und eine effiziente Begutachtung ermöglichen.

Gleichzeitig würde sich der LRH eine gründlichere Aufsicht durch die Amtsärzte in den Altenheimen wünschen. Das empfohlene Prüfungsintervall von fünf Jahren bei den 89 Wohnheimen in Tirol bewertet er äußerst kritisch. Es wird nämlich als deutlich zu lange empfunden. Aber die Amtsärzte stoßen bei zusätzlichen Checks ebenfalls an ihre personellen Kapazitäten.

Wie könnten aber die Amtsärzte entlastet werden, damit sie sich etwa verstärkt ihren Aufgaben in der Altenheimaufsicht widmen könnten? Als eine mögliche Maßnahme schlägt der Landesrechnungshof eine Reform des Impfwesens in den Schulen vor. Denn der Arbeitsauftrag von Schulärzten an den Pflicht- und Bundesschulen beinhaltet weder Impfungen noch ein Stundenkontingent dafür. Die Amtsärzte müssen an den Schulen impfen. Deshalb spricht sich der LRH dafür aus, die Schulärzte in das Schulimpfprogramm einzubinden und die Amtsärzte zu entlasten. Aber wollen das die Amtsärzte überhaupt? Das Land Tirol hat große Bedenken. Ein Wegfall der „für die AmtsärztInnen finanziell attraktiven Tätigkeiten“ wie Impfungen würde ihre dringend notwendige Anstellung an den Bezirkshauptmannschaften „noch massiver erschweren“, befürchtet die Landesregierung in einer Stellungnahme zu den Empfehlungen des Rechnungshofes.

Wenig Reformbereitschaft signalisiert man außerdem beim anhaltenden Problem, dass es zu wenig Sprengelärzte im Land gibt. Weil 25 bis 30 Prozent nicht mehr nachbesetzt werden können, hat der Bundesrechnungshof bereits 2011 darauf hingewiesen, dass sprengelärztliche Aufgaben wie die Totenbeschau oder die Einweisung von Patienten in eine psychiatrische Klinik auch die Gesundheitsämter/Amtsärzte übernehmen sollten. Diese Forderung lässt der Tiroler Landesrechnungshof in seinem Prüfbericht neu aufleben, die Verträge über die Mitfinanzierung der ärztlichen Bereitschaftsdienste sollten neu verhandelt werden. Die Antwort des Landes: Wegen mangelnder Ressourcen ist das nicht machbar, weil u. a. die Migrationssituation die Gesundheitsämter zunehmend binde.