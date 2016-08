Von Anita Heubacher

Innsbruck – Der Onkel Doktor, jederzeit ansprechbar und immer einsatzbereit, hat ausgedient. Der Anteil der Frauen im Job ist von 28 Prozent auf mehr als die Hälfte gestiegen. Die Work-Life-Balance macht auch vor dem Arztberuf nicht halt. Die Lust, am Wochenende zu arbeiten und abends die Ordinationen offen zu halten, hält sich unter Kassenärzten bis dato in Grenzen. Das wiederum hat zur Folge, dass Patienten in den Spitalsambulanzen landen, weniger weil sie ein Notfall sind, sondern oft wegen mangelnder Alternative oder aus Bequemlichkeit.

Die Eckdaten liegen schon lange auf dem Tisch. Ärztekammer und Tiroler Gebietskrankenkasse haben nun ein Maßnahmenpaket für Ärzte geschnürt, das Letzteren das Arbeiten leichter und schmackhafter machen soll. Gestern wurde es im Rahmen des Forum Alpbach vorgestellt. Arztstellen können in Partner- und Teilpraxen besetzt werden, auch Gruppenpraxen seien möglich, erklärte der Obmann der TGKK, Werner Salzburger. „Das Honorarvolumen für Ärzte wird bis 2018 um 14,3 Millionen Euro erhöht.“ Die Mindestordinationszeit werde auf 22 Wochenstunden angehoben, fünf neue Kassenstellen werden geschaffen. Wörgl bekommt demnach einen Orthopäden und einen Neurologen, Innsbruck einen Lungenfacharzt, Hall einen Augenarzt, Telfs einen Urologen. Die Stelle für Psychiatrie wird von Landeck nach Zams verlegt. Allerdings tut sich die Gebietskrankenkasse schwer, Psychiater zu finden. Drei Stellen sind tirolweit zwar ausgeschrieben, aber noch nicht besetzt.

Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger sieht mit den neuen Arbeitszeitmodellen zwar einen Anreiz geschaffen, „es ist aber noch offen, wie die Modelle von den Ärzten angenommen werden“. Es sei „ein Schritt in die richtige Richtung“.

Schon lange plant die österreichische Gesundheitspolitik auch, Patienten aus den Spitalsambulanzen hin in den niedergelassenen Bereich zu bringen. Vorgehabt haben das bereits einige Gesundheitsminister. Sie führten beispielsweise eine Ambulanzgebühr ein, um den Patienten den Besuch der Spitalsambulanz zu vergällen. Außer bürokratischem Aufwand hat die Ambulanzgebühr nicht viel gebracht. Sie wurde wieder abgeschafft.

Allein an den Landeskrankenhäusern wurden letztes Jahr 1,85 Millionen Ambulanzbesuche gezählt. Die stammen von Patienten, die stationär aufgenommen wurden, aber auch von Patienten, die von draußen kommen. Der Vorstand der tirol kliniken hatte deshalb gefordert, dass sich künftig nur mit Überweisung die Tür zur Spitalsambulanz öffnen solle. Ohne Überweisung keine Behandlung.

Es brauche ein „Steuerungsinstrument“, meint auch der Direktor der Gebietskrankenkasse, Arno Melitopulos. Ob das unbedingt der Überweisungsschein sein soll, wollte er nicht sagen. „Es muss klar sein, dass Geld der Leistung folgt“, sagt Melitopulos. Wenn mehr Patienten vom Spital zu den Kassenärzten gehen, braucht die Kasse mehr Geld. Defizitär sind sowohl die Landeskrankenhäuser als auch die TGKK. „Auf eine Verlagerung der Patienten sind wir nicht vorbereitet“, warnt Wechselberger. Es fehle im niedergelassenen Bereich nicht „nur“ an Landärzten, sondern auch an Fachärzten. „Das sieht man jetzt bereits ganz deutlich in den Bezirksstädten.“ Von der Idee mit den Überweisungen rät Wechselberger ab. „Das greift zu kurz. Dann bringen die Patienten den Schein halt am nächsten Morgen nach.“ Dass dadurch eine Verlagerung stattfände, glaubt Wechselberger nicht.