Von Peter Nindler

Innsbruck – Die diplomatische Krise zwischen Österreich und der Türkei spitzt sich nach Abzug des türkischen Botschafters zu. Andererseits dürften sich jetzt Mutmaßungen bestätigen, dass Tausende türkischstämmige Österreicher nach Zurücklegung ihrer türkischen Staatsbürgerschaft diese nach Erhalt eines rotweißroten Passes wieder beantragt und erhalten haben. Allein in Tirol sind in den vergangenen Monaten fünf Fälle solcher illegalen Staatsbürgerschaften aufgeflogen. Nach Erkundigungen im türkischen Standes- bzw. Personenstandsregister wurde den Betroffenen der österreichische Pass aberkannt. Das bestätigte der Leiter der Abteilung Staatsbürgerschaftswesen im Land, Martin Plunger, auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.

Aus den entsprechenden Feststellungsbescheiden geht hervor, dass die Eingebürgerten zum Teil bereits ein Jahr später wieder türkische Staatsbürger wurden. Vier Betroffene haben zuletzt ihre Ausbürgerung bekämpft. Sie gaben an, sie hätten sich nie um die Wiedererlangung bemüht. Das Landesverwaltungsgericht lehnte ihre Beschwerden ab, weil laut türkischem Gesetz die Staatsbürgerschaft nicht gegen den Willen verliehen werde. Detail am Rande: Wegen Doppelstaatsbürgerschaften verlieren jährlich 30 Tiroler den Pass, überwiegend sind es eingebürgerte Türken.

Die Türkei hat am Montagabend ihren Botschafter in Österreich, Hasan Gögüs, zu Konsultationen nach Ankara zurückgerufen. Zugleich wurde der österreichische Geschäftsträger in Ankara, Georg Oberreiter, ins türkische Außenministerium einbestellt. Stein des Anstoßes von Seiten Ankaras ist die Demonstration kurdischer Gruppen vergangenen Samstag in Wien. Die türkische Regierung wirft Österreich im Umgang mit terroristischen Vereinigungen in Hinblick auf die PKK Untätigkeit vor. Wien wies die Vorwürfe umgehend zurück. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass man an den Positionen zur Türkei festhalte und weiter Gespräche auf allen Ebenen führen wolle. Unterdessen hat die türkische Armee gestern den Beschuss von Stellungen der Jihadistenmiliz IS in Syrien verstärkt.

Fünf Fälle aktenkundig

Fünf Fälle sind seit April dieses Jahres aktenkundig, die Dunkelziffer illegaler Doppelstaatsbürgerschaften von türkischstämmigen Österreichern dürfte allerdings weit höher sein und entsprechende Mutmaßungen bestätigen. Weil die Türkei Österreich nicht über die Ansuchen zur Wiedererlangung der türkischen Staatsbürgerschaft informiert, beginnen die Behörden erst nach einem begründeten Verdacht zu ermitteln und ziehen von sich aus beim türkischen Personenstandsregister Erkundigungen ein. Denn ohne einen so genannten Beibehaltungsbescheid, der von Österreich nur in Ausnahmefällen erteilt wird, bedeuten Doppelstaatsbürgerschaften automatisch den Verlust des österreichischen Passes. Zuerst muss also die türkische Staatsbürgerschaft zurückgelegt werden, bevor die österreichische zuerkannt wird. Das gilt jedoch für alle Ausländer, die Österreicher werden wollen.

Aufgeflogen sind die jüngsten Aberkennungen meist durch Familienangehörige; weil u. a. ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel für die Ehefrau gestellt wurde. Bei den Nachforschungen im Personenstandsregister in der Türkei flogen dann die Ungereimheiten beim Ehemann auf. Oft lagen nur wenige Monate zwischen Erhalt des österreichischen Passes, dem Austritt aus dem türkischen Staatsverband und dem Ansuchen auf Wiedererlangung der türkischen Staatsbürgerschaft.

Fünf Betroffene haben im heurigen Jahr gegen den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht eingebracht, sie wurden allesamt abgewiesen. Sie gaben an, dass sie sich nicht selbst bzw. aktiv um die Doppelstaatsbürgerschaft bemüht hätten. Einer machte die negative rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei verantwortlich und erklärte, grob ungesetzliche Verwaltungsakte seien nicht unwahrscheinlich. Ohne ihr Wissen seien sie wieder türkische Staatsbürger geworden. Das Landesverwaltungsgericht hingegen geht davon aus, dass „auch in der Türkei aufgrund rechtsstaatlicher Grundsätze und Verfahrensvorschriften einer Person nicht gegen deren Willen die türkische Staatsbürgerschaft ohne entsprechenden Antrag oder derartiges Bestreben verliehen, ja geradezu aufgezwungen wird“.

Andererseits gibt es Spekulationen darüber, dass vielen Türken seinerzeit beim Bemühen um die österreichische Staatsbürgerschaft Ende der 1990er-, Anfang der 2000er-Jahre von ihren Vertretern vermittelt wurde, ein Doppelpass sei eigentlich kein Problem. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Türkei seit jeher Doppelstaatsbürgerschaften fördert, vor allem auch der jetzige Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. 280.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund leben in Österreich, rund 165.000 davon haben einen rotweißroten Pass.

Der Leiter der Abteilung Staatsbürgerschaftswesen, Martin Plunger, bestätigte der TT die genannten Fälle. 559 Menschen erhielten im Vorjahr 2015 in Tirol die österreichische Staatsbürgerschaft, 30 wird sie jährlich aberkannt. „Zwei- bis dreimal im Monat ist das der Fall, das betrifft aber nicht nur eingebürgerte Türken, sondern auch Österreicher, die beispielsweise ohne auf die Konsequenzen zu achten eine amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Aber in der Mehrzahl betrifft es Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund.“ Der Verlust zieht viele Probleme nach sich. Die Ausgebürgerten müssen sich dann um einen anderen Aufenthaltstitel in Österreich bemühen.