Von Peter Nindler

Innsbruck – Nachtskifahren liegt im Trend, doch damit verbunden ist auch eine Beeinträchtigung der Umwelt und der Tiere durch das Flutlicht. In den vergangenen Jahren wurde zwar die Beleuchtungstechnik verbessert, um die Lichtverschmutzung einzudämmen. Aber verbreitet gibt es noch veraltete Skipistenbeleuchtungen, weil die modernen LED-Lampen entsprechend teurer sind. Jetzt liegt aber erstmals eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts vor, die Auflagen für eine Skipistenbeleuchtung vorschreibt. Betroffen ist das Skigebiet Bergeralm in Steinach. Die Beschwerde des Landesumweltanwalts gegen die vom Patscherkofel nach Steinach transferierte Beleuchtung mit 20 Lichtmasten und die Forderung nach schonenderen Leuchtmitteln wurde zwar abgewiesen, aber die Strahlung der Lampen muss doch abgemildert werden.

Stein des Anstoßes sind die so genannten Metallhalogendampflampen, die ehemals am Patscherkofel im Einsatz standen. Bei der Übernahme des Skigebiets durch die Stadt Innsbruck kam es just wegen der Skibeleuchtung auf der Heiligwasserwiese zum Streit mit dem Vorbesitzer Peter Schröcksnadel. Er überließ schließlich die Anlage der Bergeralm. Dort gab es bereits 210.000 Quadratmeter beleuchtete Piste, die zusätzlichen 40.000 sollten vor allem dem Skinachwuchs zum Nachttraining zugutekommen.

Die Leuchten sind nicht mehr auf dem neuesten Stand und gelten als veraltet, bereits im Bewilligungsverfahren hat der naturkundefachliche Sachverständige auf Beeinträchtigungen durch die Lichtverschmutzung hingewiesen. Doch für die Bezirkshauptmannschaft überwog das öffentliche Interesse und die Bewilligung wurde erteilt. Dagegen erhob der Landesumweltanwalt Berufung und forderte unter anderem durch Blenden eine Abmilderung, um die Auswirkungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Das Landesverwaltungsgericht setzte sich eingehend mit der Beleuchtungssituation auseinander und beauftragte den Skigebietsbetreiber, Beleuchtungsstärkemessungen durchzuführen, an den Leuchten Blenden anzubringen, die Verbesserungen zu bewerten und die Installation von Ultraviolett-Filtern zu prüfen. Letztlich nahm das Verwaltungsgericht die aufgezeigten Verbesserungen in seine Entscheidung auf. Sie bestätigte die naturschutzrechtliche Bewilligung – allerdings mit zahlreichen Auflagen: Blenden sind anzubringen, breitstrahlende Leuchten dürfen nicht verwendet werden und auch der Neigungswinkel wurde vorgeschrieben, um eine Direkteinstrahlung zu verhindern. Und bei Trainingsbetrieb ist nur die Hälfte der Lampen einzuschalten.

Obwohl seine Beschwerde abgewiesen wurde, ist Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer zufrieden. „Für uns ist dennoch entscheidend, dass die wesentlichen Forderungen der Umweltanwaltschaft als Nebenbestimmungen aufgenommen wurden und damit für unsere Natur und Umwelt eine deutliche Verbesserung verbunden ist“, betont Johannes Kostenzer.