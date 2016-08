Von Anita Heubacher

Innsbruck, Alpbach – Es sind zwei Themen, auf die Landeshauptmann Günther Platter nicht gerade brennt, angesprochen zu werden: ein mögliches Ende des Billigdiesels und von Tempo 100, wenn das sektorale Fahrverbot mit 1. November nicht kommt.

Am Rande des Forum Alpbach hatte Platter gemeint, er gehe weiter davon aus, dass es keine einstweilige Verfügung seitens der EU-Kommission geben werde. Eine solche würde dazu führen, dass das sektorale Fahrverbot, das bestimmte Güter auf die Straße oder auf saubere Lkw verbannt, gar nicht eingeführt werden kann. Die ÖVP hatte das sektorale Fahrverbot stets mit Tempo 100 verknüpft. Kommt das eine nicht, steht der Hunderter wieder zur Disposition. „Ich beschäftige mich nicht mit Was-wäre-wenn-Fragen“, erklärte Platter diese Woche gegenüber der TT. Sehr wohl damit beschäftigen sollen sich jene, die auf die ÖVP-Homepage kommen. Da hat die Partei die Frage des Monats aus dem Thema gebastelt: Soll Tempo 100 fallen, wenn das sektorale Fahrverbot nicht kommt? Gestern Nachmittag war das eine Fifty-fifty-Partie. 50,03 Prozent der Befragten hielten dem Hunderter die Treue, 49,97 Prozent meinten, er solle verabschiedet werden. Gut eine Woche läuft die Befragung noch.

Die grüne Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe will auf keinen Fall am Hunderter rütteln. Sie sieht darin „ein Erfolgsmodell“, Schadstoffe und die Zahl der Unfälle seien durch das permanente Tempolimit reduziert worden. Jetzt hoffen wohl beide Parteien inständig, dass das sektorale Fahrverbot eingeführt werden kann, auch, um sich eine Koalitionskrise ersparen zu können. Die Grünen würden ein Aus für den Hunderter wohl nur schwer verkraften, die ÖVP müsste Gegenwind aushalten, wenn der Hunderter bleibt.

Abschaffen und das am liebsten so schnell wie möglich würden die Grünen dagegen gerne das Diesel-Privileg. Seit Langem ist der Ökopartei der billige Diesel ein Dorn im Auge. Das Diesel-Privileg ist ein Grund dafür, warum Brüssel gegen das sektorale Fahrverbot aufgetreten ist. Österreich solle damit aufhören, Diesel geringer zu besteuern, wo er doch die Luft deutlich mehr belaste als Benzin. Der billige Diesel lockt zudem Lkw-Tanktouristen an, was den Finanzminister wegen der Mineralölsteuer freut und dem Umweltminister Sorgen macht. Andrä Rupprechter (ÖVP) spricht auch nicht mehr so gerne über ein Ende des Diesel-Privilegs. Sein Vorstoß hatte zuletzt für großen Wirbel gesorgt. „Aus Umweltsicht macht es keinen Sinn“, bleibt Rupprechter dabei. Aber es gehe nicht um Einzelmaßnahmen. Ein Ende des Diesel-Privilegs könne wenn nur langfristig angegangen werden, meinte er in Alpbach. „Es ist auf jeden Fall ein Thema für die nächste Steuerreform, wo es um Ökologisierung geht.“ LH Platter sieht das ähnlich. „Man kann nicht zuerst den Leuten ein günstigeres Dieselauto einreden und dann Diesel teurer machen.“ Es könne nur eine langfristige Lösung geben. „Sonst fühlen sich die Menschen auf den Schlips getreten, und das zu Recht.“