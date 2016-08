Innsbruck - Wie berichtet geht das Land Tirol gegen illegale Doppelstaatsbürgerschaften vor. Tausende türkischstämmige Österreicher dürften nach Zurücklegung ihrer türkischen Staatsbürgerschaft diese nach Erhalt eines rotweißroten Passes wieder beantragt und erhalten haben. Allein in Tirol sind in den vergangenen Monaten fünf Fälle solcher illegalen Staatsbürgerschaften aufgeflogen. Nach Erkundigungen im türkischen Standes- bzw. Personenstandsregister wurde den Betroffenen der österreichische Pass aberkannt.

Landeshauptmann Günther Platter begrüßte am Mittwoch die Vorgehensweise der Abteilung Staatsbürgerschaftswesen im Land. „Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut. Doppelstaatsbürgerschaften sind per Gesetz nur in sehr wenigen begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Die Behörde geht deshalb zu Recht sehr konsequent Fällen von unerlaubten Doppelstaatsbürgerschaften nach und sanktioniert diese klar. Diese kompromisslose Vorgangsweise hat meine volle Unterstützung und sie ist auch notwendig“, meinte Platter.

Ihm gehe es dabei neben dem Buchstaben des Gesetzes auch um die Haltung, die mit der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft verbunden ist: „Die Staatsbürgerschaft verlangt ein klares Bekenntnis, dass man Teil eines staatlichen Gemeinwesens verbunden mit dessen Gesetzen und Werten sein will und sich diesem Land auch verpflichtet fühlt. Diese Loyalität ist nicht teilbar. Entweder ich möchte Bürger dieses Landes sein, oder eben nicht. Beliebigkeit hat hier keinen Platz“, so Platter via Aussendung. (TT.com)