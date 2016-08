Von Simone Tschol

Bach – Raus aus der Stadt und rein in die frische Luft inklusive tolles Bergpanorama – für viele Urlauber ist Tirol der perfekte Ort, um dem Alltagsstress zu entfliehen und Kraft zu tanken. Nicht selten werden daher auch Immobilien oder Grundstücke erworben, die dann als illegale Zweitwohnsitze dienen.

Aber nicht nur die Promi-Hotspots wie Kitzbühel haben mit dieser Problematik zu kämpfen, wie das Beispiel der Lechtalgemeinde Bach zeigt. Auch hier gibt es immer öfter Anfragen ausländischer Interessenten, die in der Gemeindestube einen Antrag auf Erwerb eines Bauplatzes stellen. Der Kaufpreis von rund 55 Euro pro Quadratmeter dürfte für viele ein zusätzlicher Anreiz sein. „Wir haben diesbezüglich fast jede Woche ein bis zwei Anfragen“, bestätigt Bürgermeister Egon Brandhofer gegenüber der TT. Bislang sei jeder dieser Anträge einzeln im Gemeinderat behandelt worden. Damit ist jetzt Schluss. Das Ortsparlament hat in seiner letzten Sitzung einen Grundsatzbeschluss gefasst. „Der Gemeinderat möchte nicht, dass Alterswohnsitze entstehen. Es sollen daher gemeindeeigene Baugründe nur an Personen vergeben werden, die noch mehrere Jahre im Erwerbsleben stehen und den Mittelpunkt der Lebensinteressen von der Gemeinde Bach aus nachweislich wahrnehmen“, heißt es darin. Grund für diesen Beschluss war der Antrag einer Frau aus Bochum, die im Siedlungsgebiet des Stockacher-Waldeles ein Baugrundstück von der Gemeinde erwerben wollte.

Laut Tiroler Raumordnungsgesetz ist der Erwerb bzw. die Schaffung von Freizeitwohnsitzen grundsätzlich verboten. „Die meisten versuchen dies zu umgehen. Da würde dann der Hauptwohnsitz der 82-jährigen Mutter in Bach angemeldet, die Verbücherung sollte aber bereits auf den Namen der Tochter oder des Sohnes laufen. Mit diesem Grundsatzbeschluss wollen wir das Ganze jetzt schon im Vorfeld steuern und signalisieren, dass es keine Chance auf den Erwerb von Gemeindegrund gibt“, erklärt der Bürgermeister.

In Bach werde auch keine Widmung mehr im Voraus gemacht. Sollte jedoch jemand bauen wollen, der ernsthaft seinen Lebensmittelpunkt nach Bach verlegen will, werden laut BM Brandhofer aber „alle Hebel in Bewegung gesetzt“. Der Dorfchef ist stolz darauf, dass Abwanderung derzeit kein Thema in der Lechtalgemeinde ist. „Wir hatten vor fünf Jahren einen leichten Bevölkerungsrückgang. Aber wir haben uns wieder gefangen. Aktuell zählen wir 668 Einwohner. Und die Zahlen sind seit Jahren recht stabil.“