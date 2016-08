Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Erst vor Kurzem hat eine neue Auseinandersetzung um die Leinenpflicht – der TT-Ombudsmann berichtete – in Tirol für Aufregung gesorgt. Eine Leserin hatte sich empört, dass im gesamten Gemeindegebiet von Breitenwang im Außerfern Leinenzwang gilt, obwohl der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine ähnliche Verordnung in Münster bereits 2011 gekippt hatte.

Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner gab daraufhin offen zu, dass die Leinenzwangverordnung „rechtlich nicht abgesichert“ wurde und es durchaus möglich sei, dass die Hundeleinen-Verordnung fällt, „wenn sie rechtlich angefochten wird“.

Dass derartige Verordnungen rechtlich manchmal nur auf tönernen Füßen stehen, könnten auch andere Gemeinden zu spüren bekommen, auch wenn sie eine Leinenpflicht nur in bestimmten Zonen verordnet haben. „Die Leinenpflicht ist eine Verordnung und als solche muss sie bereits vor ihrem Erlass begründet werden. Das gilt genauso, wenn z. B. ein Leinenzwang nur für eine einzelne Straße gelten soll“, erklärt Stefan Leo Frank, stv. Präsidialdirektor des Verfassungsgerichtshofs. Viele Tiroler Gemeinden begründen ihre Leinenpflicht mit dem Schutz der Bürger und der landwirtschaftlichen Flächen. „In solchen Fällen stellt sich zu Recht die Frage, ob die Leinenpflicht nicht zu knapp begründet wurde. Je detaillierter die Begründung, desto höher die Chancen, dass die Leinenpflicht vor dem VfGH hält, selbst wenn größere Teile eines Gemeindegebietes erfasst sind“, so Frank. Eine gute Begründung muss laut Frank auf einer „Grundlagenforschung“ beruhen. Sie stützt sich z. B. auf Zahlen, „die belegen, wie viele gefährliche Hunde im Ort leben, was aus den Hundesteuerunterlagen ohne großen Aufwand feststellbar ist“.

Die Gemeinde muss diese Begründungen der Verordnung in Akten dokumentieren. Wird die Verordnung von einem Hundehalter angefochten, „darf die Gemeinde eine zum Zeitpunkt der Verordnungserlassung fehlende Grundlagenforschung und Interessenabwägung nicht mehr nachschieben“. Die Begründungspflicht bei einer Verordnung geht aber weit über das Thema Hund hinaus. Sie betrifft alle Verordnungen einer Gemeinde, die vom Gemeinderat beschlossen werden: Tempo-30-Beschränkungen, Kurzparkzonen, Kanal- und Abwassergebühren und die Flächenwidmung. „Wegen unzureichender Begründung wurden schon oft Flächenwidmungspläne und Tempo-30-Zonen vom VfGH aufgehoben“, weiß Frank. Dass gerade beim Thema Leinenzwang die Pflicht zur Begründung „noch nicht so verbreitet ist und erst langsam in die Gemeindestuben einzieht“, muss der Geschäftsführer des Tiroler Gemeindeverbandes, Peter Stockhauser, immer wieder feststellen. „Wir informieren daher die Gemeinden in regelmäßigen Abständen, dass die Tendenz zur Begründung immer weiter zunimmt und man bei Höchstrichtern nur mit genauen Erklärungen durchkommt.“

Beim Thema Verkehr sichern die Gemeinden sich besser ab, „man gibt heute in der Regel Gutachten in Auftrag“, so Stockhauser. Der Geschäftsführer spielt den Ball dann auch weiter an die Gemeindeabteilung im Land Tirol, die als Aufsichtsbehörde zuständig ist. „Sie muss die Begründungen prüfen.“

In der Abteilung selbst sieht man die Sache ein wenig anders. „Wir prüfen, ob z. B. eine verordnete Leinenpflicht dem Landespolizeigesetz entspricht. Wir weisen auch darauf hin, dass es Begründungen braucht, aber die werden in der Regel nicht im Einzelnen geprüft.“ Dass sich so manche Gemeinde nicht nur in Tirol von einer liebgewonnenen Verordnung wieder trennen musste, ist für die Gemeindeabteilung nichts Neues: „Jede Verordnung kann gekippt werden, weil sich natürlich auch die Gesetze im Laufe der Zeit ändern.“