Innsbruck – Der geplante Zusammenschluss der beiden Skigebiete am Pitztaler Gletscher und in Sölden wird von der SPÖ voll unterstützt. Die Ötz- und Pitztaler Skigebietsbetreiber wollen 120 Millionen Euro in die Gletscher-Ehe investieren. In der Vorwoche ließen sich die SPÖ-Spitzen in St. Leonhard im Pitztal das Projekt präsentieren.

„Von den Investitionen wird die Region profitieren. Neue Arbeitsplätze und Impulse wirken den zunehmenden Abwanderungstendenzen entgegen“, erklärt SPÖ-Chef Ingo Mayr. Die notwendigen Eingriffe in die Natur seien überschaubar, ihre Effekte stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen des Projektes. „Zumal wir von Eingriffen in einem Gebiet inmitten bestehender Anlagen sprechen.“ Für Klubchef Gerhard Reheis ist es nur logisch, dass mit dem Zusammenschluss auch neue Pisten kommen müssen. „Diese steigern die Wett­bewerbsfähigkeit des Gebietes massiv – auch im internationalen Vergleich.“

Die SPÖ fordert die schwarz-grüne Landesregierung auf, sich endlich zum Zusammenschluss zu bekennen. Die Skigebietserweiterung sei wichtig für die Menschen in der Region. „Deren Interessen sollten mehr wiegen als ein Blatt Koalitionspapier“, erklärten Mayr und Reheis abschließend. (TT)