Von Anita Heubacher

Innsbruck — „Wenn man die Grünen entsendet, dieses besonders heikle Thema mit dem Finanzminister zu verhandeln, dann ist es so, als würde man einen Flächenbrand mit Leichtbenzin zu löschen versuchen." Diesen wenig schmeichelhaften Befund lieferten gestern Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf und Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl (beide ÖVP) ab. Bis Jahresende müssen die Länder mit dem Bund eine Neuregelung der Mindestsicherung verhandeln. Für Tirol tut das neben LH Günther Platter die grüne Soziallandesrätin Christine Baur. Diese gehöre vom Verhandlungstisch abgezogen, fordern die beiden ÖVPler von ihrem Partei- und Regierungschef Platter.

Unterschiede, Bezieher und Aufwand Tirol: Die schwarz-grüne Landesregierung ist gegen eine Deckelung der Mindestsicherung. Das Prinzip ist „Fördern und Fordern". Wenn jemand integrationsunwillig ist, kann die Mindestsicherung um bis zu 50 Prozent gekürzt werden. Andere Bundesländer: Schwarz-Grün in Salzburg und in Vorarlberg sind gegen eine Deckelung für Mehrpersonenhaushalte auf 1500 Euro. Ebenso wie Rot-Grün in Wien. Die Steiermark verschärft die Richtlinien, Kärnten und Burgenland sind jeweils uneins, Ober- und Niederösterreich wollen den Deckel. Aufwand: 2015 haben 15.914 Menschen Mindestsicherung bezogen. Der Aufwand ist gestiegen und liegt bei 47 Millionen Euro. Ein Drittel der Bezieher ist minderjährig. 1227 Menschen sind Dauerbezieher, weil sie in Pension sind oder zu wenig verdienen. Die meisten Bezieher leben in Innsbruck. Dort ist von 2010 bis 2015 der Aufwand von 4,086 Mio. Euro auf 8,531 Mio. Euro gestiegen.

Während sich Schwarz-Grün gegen eine Deckelung der Mindestsicherung ausgesprochen hat, sind Schöpf und Hörl für Kürzungen und harte Sanktionen. Wer schwarz arbeite oder sich nicht integrieren wolle, dem solle die Mindestsicherung bis zur Gänze gestrichen werden können. Andere Sozialleistungen wie die Mietzins- und Familienbeihilfe oder Alimente sollen die Mindestsicherung reduzieren. Mehr Kontrolle durch die Gemeinden fordert Schöpf. Die Gemeinden zahlen 35 Prozent der Mindestsicherung. Die ist in Tirol höher als in anderen Bundesländern, weil die Wohnungskosten nicht gedeckelt sind. Wohnen solle nicht finanziell gefördert werden, sondern über Sachleistungen. Ein Wohnungspool solle eingerichtet, Wohnungen zugewiesen werden. Alle Punkte finden sich im Forderungskatalog, den die beiden der Landesregierung übergeben wollen. „Uns muss klar sein, niemand versteht, wenn es Mitmenschen gibt, die ohne aktiven Beitrag erkleckliche Familieneinkommen jenseits der 2000 Euro lukrieren", meinen Schöpf und Hörl abschließend.

Soziallandesrätin Baur meinte zuletzt, man könne darüber diskutieren, ob Wohnen über Sach- oder Geldleistungen abgegolten werden solle. Der grüne Klubobmann Gebi Mair meinte gestern: „Wer auf eine derartige Polemik setzt, dem fehlt es offensichtlich an Verstand und Gewissen, was Menschen in einer vorübergehenden Notsituation brauchen." ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf wies die Forderung zurück, Baur von Verhandlungen abzuziehen. Über die Mindestsicherung würde bei der Regierungsklausur nächste Woche diskutiert.