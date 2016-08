Von Claudia Funder

Lienz – Ein langer Abend mit ausholenden Diskussionen war bereits im Vorfeld erwartet worden – und genau zu diesem entwickelte sich die Sitzung des Lienzer Gemeinderates am Dienstag. Ein Punkt auf der Tagesordnung polarisierte in letzter Zeit besonders: die Verordnung einer ganzjährigen Fußgängerzone auf dem Lienzer Hauptplatz, der bisher nur temporär – in den Sommermonaten und während des Adventmarktes – autofrei war. Über Sinn und Notwendigkeit, Fahrzeuge auf Dauer von hier zu verbannen, war in den vergangenen Tagen kontroversiell diskutiert worden. Während der Wunsch nach einer weiteren autofreien Zone in der Innenstadt bei vielen Bürgern groß ist, sprachen manche Anrainer und Geschäftsleute von einem „Schnellschuss“ – die TT berichtete.

Für einen Aufschub des Vorhabens machte sich im Gemeinderat auch die VP stark, damit die „Hauptplatzler“ vorher noch ihr Konzept zur Neugestaltung in die Zielgerade führen können. Wie die TT berichtete, fordern die Unternehmer rund um den Hauptplatz von der Stadt die Sanierung desselbigen. Die Stadt hingegen drängt auf das Aufbringen eines Marketingbudgets und eines Konzepts zur Gestaltung und Bespielung des Platzes.

Die meisten Anrainer hätten dem Marketingbudget bereits zugestimmt und rund 31.000 Euro brutto an jährlicher Beitragsleistung zugesagt, erklärte GR Christian Steininger (VP): „Es ist unverständlich, jetzt mit der Eisenbahn drüberfahren zu wollen.“ GR Josef Blasisker (FP) stieß in dasselbe Horn: Wir sollten heute über die Sanierung des Platzes mit anschließender Einführung der Fußgängerzone diskutieren.“ Der neue Vizebürgermeister Kurt Steiner (VP) erklärte, auch die VP sei für die Fußgängerzone. Er schlug aber vor, mit der Entscheidung bis Anfang März zu warten.

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SP) kann weder der Bezeichnung „Schnellschuss“ noch dem gewünschten Aufschub etwas abgewinnen: „Von einem Schnellschuss zu sprechen, finde ich wagemutig. Ich bin durchaus eine geduldige Person, aber irgendwann ist es Zeit, den Hauptplatz zu dem zu machen, was sich die Lienzer Bevölkerung wünscht.“ Die Fußgängerzone sei seit den Siebzigerjahren Thema, in den Neunzigerjahren gab es einen Architektenwettbewerb. In den letzten Jahren seien, so Blanik, Dutzende Sitzungstermine des Stadtmarketings mit den Hauptplatzlern abgespult worden. „Das Konzept liegt vor, alle Themen wurden gemeinschaftlich abgearbeitet“, betonte Blanik und stellte unmissverständlich klar: „Der Hauptplatz gehört allen Lienzerinnen und Lienzern.“ Die Verordnung einer ganzjährigen Fußgängerzone nannte sie „eine große Chance, die endlich umzusetzen ist“.

GR Gerlinde Kieberl (GUT) pflichtete Blanik bei: „Die Pläne kann man sofort aus der Schublade nehmen. Das ist kein Schnellschuss, sondern ein Startschuss.“

„Der Druck ist notwendig, damit endlich etwas weitergeht“, befand auch GR Uwe Ladstädter (LSL) und ergänzte: „Die Welt geht nicht unter, die Stadt brennt nicht ab.“

Die Abstimmung führte zu dem wenig überraschenden Ergebnis: Zwölf Mandatare (SP, LSL und GUT) hoben ihre Hände für die Verordnung, neun Gemeinderäte (VP und FP) stimmten dagegen.