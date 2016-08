Innsbruck, Hall – Die in der Traglufthalle in Hall in Tirol untergebrachten Asylwerber sind auf bestehende, kleinstrukturierte Unterkünfte aufgeteilt worden. Grund sei die derzeit verminderte Fluchtbewegung nach Österreich, teilten die für die Unterbringung von Asylwerbern in Tirol zuständigen Sozialen Dienste (TSD) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Bereits in den vergangenen Monaten konnten rund 100 Asylsuchende von der Traglufthalle in ein kleineres Quartier wechseln.

Die Lage könne sich aber „schnell wieder ändern“. Daher bleibt die Traglufthalle als Notunterkunft bestehen. Sie sei als „Einrichtung für den Akutfall“ vorgesehen und leiste in Zeiten eines vermehrten Fluchtaufkommens einen wichtigen Beitrag als kurzfristiges, vorübergehendes Notquartier.

Die Tiroler Soziale Dienste bedankten sich für die Unterstützung und Kooperationsbereitschaft der Stadt Hall und bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ohne die Freiwilligen wäre ein strukturierter Tagesablauf für die Bewohner nur schwer realisierbar gewesen, hieß es.