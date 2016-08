Zams – Das „Nonnen-Posting“ in den sozialen Medien, kürzlich ausgelöst vom Land­ecker Landtagsabgeordneten Ahmet Demir, habe mit den Barmherzigen Schwestern nichts zu tun. Das stellte Generaloberin Sr. Maria Gerlinde Kätzler am Mittwoch in einer Mitteilung des Mutterhauses in Zams klar.

Der Aufreger, der als „Nonnen-Posting“ seine Verbreitung in politischen Kreisen bis nach Wien fand, habe kaum überschaubare Debatten über Namen und Arten der Verhüllung von Musliminnen ausgelöst, stellt Kätzler fest. „In einem Posting hieß es, dass das Ordenskleid und die Burka aus dem Orient kämen. Für unsere Gemeinschaft stimmt das jedoch nicht“, erläutert die Generaloberin.

Die Gründung der Barmherzigen Schwestern geht, so Kätzler, auf Vinzenz von Paul und Louise von Marillac zurück. „Sie haben sich im 17. Jahrhundert in Frankreich um Bettler, Kranke, Flüchtlinge, Findelkinder, Gefangene, Galeerensträflinge und Geisteskranke gekümmert und Hilfsorganisationen aufgebaut. Louise von Marillac war entscheidend in die Organisation eingebunden und hat zur Unterstützung junge Frauen aus dem bäuerlichen Milieu bei sich aufgenommen, ihnen Schulbildung vermittelt und sie zu Krankenschwestern ausgebildet.“

Diese Bauernmädchen trugen einfache Trachten, wie sie in der Umgebung von Paris üblich waren. „Im deutschsprachigen Raum sind sie als Barmherzige Schwestern oder Vinzentinerinnen bekannt“, weiß die Generaloberin, um zu einer wesentlichen Klarstellung zu kommen: „Sie waren und wir sind heute noch keine Nonnen.“ Als Nonnen würden in Klöstern lebende Frauen wie Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen oder Karmeliterinnen bezeichnet.

„Die Barmherzigen Schwestern haben zwar ein Mutterhaus, aber kein Kloster, wo sie ihr ganzes Leben verbringen“, zeigt sie auf. „Sie gehen zu den Leuten, sind in den Dörfern draußen – als Kindergärtnerin, als Lehrerin, als Krankenschwester ambulant oder im Krankenhaus.“ Oder sie arbeiten im Zammer Gasthof Kronburg. Allein vor diesem Hintergrund sei die Bezeichnung „Nonnen-Posting“ ein Irrläufer, stellt Kätzler fest.

Warum die Schwestern in Zams das Ordenskleid auch heute tragen, habe mehrere Gründe: „Das gleiche Kleid für alle betont die gemeinsame Sendung und die Ebenbürtigkeit aller Mitglieder. Wir ersparen uns viel Geld, weil wir nicht der Mode unterworfen sind.“ (TT, hwe)