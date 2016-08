Lermoos – Einst stand das Haus auf einem großen, freien Grundstück mit über 1600 m². Inzwischen muss man das leer stehende Gebäude hinter dem neuen Arzthaus suchen, und selbst dort ist das ehemalige Lermooser Doktorhaus arg von der Wasserrutsche des angrenzenden Hotels bedrängt. Was tun mit dem Haus, fragt sich der Ler­mooser Gemeinderat.

„Wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen“, sagt der Lermooser Bürgermeister Stefan Lagg. Und zwar erstens, ob man das Haus überhaupt verkaufen will. Die zweite Frage lautet: Zu welchem Preis?

Denn einen Interessenten gibt es in der Person des Hoteliers Ernst Mayer, der mit seinem Betrieb eben direkt anstößt. Doch dieser sieht die erste Schätzung des Hauses als „nicht realistisch“ an. Mit 370.000 Euro bewertete der Gutachter das alte Doktor­haus, das nur noch auf einem 785 m² großen Grundstück steht (auf dem Rest wurde das neue Gebäude errichtet). Mayer bot erst 180.000 und besserte dann auf 250.000 Euro nach. Die 570 Eur­o pro umbauten Kubik­meter laut Gutachten sind dem Obmannstellvertreter des TVB zu viel: „400 Euro zahle ich bei einem Hotelneubau.“

Die Lösung sollte nun in der Gemeindevorstandssitzung am 6. September gefunden werden, so Lagg zur TT. Eben ob man verkauft und ob man, wie vorgeschlagen, ein weiteres Gutachten zuzieht.

Daneben beschäftigt man sich im Tourismusort auch mit dem Wildwuchs an nicht genehmigten Plakaten auf Städeln. Nun soll eine Verordnung ausgearbeitet werden, die sowohl Größe als auch Anzahl regeln soll. (pascal)