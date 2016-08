Innsbruck – Eine großzügig geplante 143 Quadratmeter große Wohnung für einen Schulwart in der Fachberufsschule für Metalltechnik Mandelsberg in Innsbruck sorgte Ende des Vorjahres für Debatten. Die Liste Fritz hatte damals kritisiert, dass der Schulwart der Sohn des für den Bau zuständigen Leiters der Abteilung Hochbau im Land sei, der auch die Planungen durchgeführt haben. „Die Kontrollarbeit der Liste Fritz hat gefruchtet, die Landesregierung musste sich bewegen und die Wohnung wird umgeplant“, betont Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider. Sie spricht nach wie vor von einem „Privilegienfall im Dunstkreis der ÖVP“.

Die zuständige LR Patrizia Zoller-Frischauf (VP) erklärte, eine konkrete Planungsüberlegung für diese Schulwartwohnung habe es nicht gegeben. Jetzt wird die Wohnung örtlich verlegt und mit 105,99 Quadratmetern deutlich kleiner. Die Schule gewinnt dadurch knapp 40 Quadratmeter. Die Aussage von Zoller-Frsichauf, dass die Wohnung nie so vorgesehen gewesen sei, weist Haselwanter-Schneider als falsch zurück. Vielmehr zeige sich, wie wichtig die Oppositionsarbeit und Kontrolle der Liste Fritz im Landtag sei. Detail am Rande: Besagter Schulwart ist nicht mehr an der Fachberufsschule tätig. (pn)