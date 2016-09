Innsbruck – Die Ärztekammer für Tirol schlägt Alarm: Während es in den vergangenen Jahren stets darum ging, die medizinische Versorgung auszubauen, laute das dringliche Ziel für die Zukunft, die Standards zu halten. Doch das könnte schwierig werden: In den kommenden fünf Jahren wird ein Viertel aller Allgemeinmediziner am Land in Pension gehen. Und in den darauffolgenden fünf Jahren werde sich die Situation noch verschärfen. Dann nämlich tritt ein weiteres Viertel seinen Ruhestand an. Bis 2026 müssen daher 50 Prozent der Landarztpraxen neu besetzt werden, wie Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger vorrechnet. Und das, obwohl bereits jetzt der Beruf des Landarztes als wenig attraktiv gilt und es kaum Bewerber für offene Stellen gibt.

In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass dort, wo der politische Wille seitens der Gemeinden und der Krankenkasse da ist, auch Lösungen gefunden werden können. So habe man etwa in der Wildschönau nach zähem Ringen letztlich doch die offene Arztstelle besetzen können. Wechselberger pocht allerdings auf ein generelles Umdenken und die Schaffung neuer Möglichkeiten und Strukturen für Allgemeinmediziner, die sich für eine Praxis am Land entscheiden. „Wir müssen das Arbeitsumfeld so gestalten, dass wir den Bedarf in der Zukunft decken können“, fordert er.

Ein Schritt in die richtige Richtung sei die seit Anfang des Jahres bestehende Möglichkeit, einen Kassenvertrag unter zwei Ärzten aufzuteilen sowie Gruppenpraxen zu gründen. Eine Flexibilisierung bei den Nacht- und Wochenenddiensten, ein zeitgemäßer Leistungskatalog sowie die Möglichkeit, in Kassenpraxen und Kassengruppenpraxen Ärzte auf Teilzeitbasis einzustellen und bessere Bezahlung könnten laut Wechselberger die Attraktivität des Landarztberufes erhöhen. Auch im Bereich der Aufgabenverteilung besteht laut dem Ärztekammerpräsidenten akuter Handlungsbedarf: „Mit der Einführung des elektronischen Verwaltungssystems wurde ein großer Teil der Büroarbeit von den Kassen zu den Ärzten verlagert.“ 40 Prozent der Arbeitszeit müsse in administrative Aufgaben investiert werden.

Dass neue Ausbildungsschienen im Bereich der Allgemeinmedizin den Landärztemangel beenden können, glaubt er nicht: „Die derzeitige Ausbildung ist hervorragend und nicht das Thema. Es hilft nichts, Ärzte nachzuschieben, wenn die dann nicht ins bestehende System wollen und abwandern.“

Auf Initiative von jungen Landärzten wurde nun unter www.landaerzte.tirol eine Homepage in Betrieb genommen. Sie dient dem Erfahrungsaustausch und soll zur öffentlichen Diskussion über die Zukunft der Landmedizin anregen. (np)