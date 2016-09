Die Liste Fritz hat gestern im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck viele Fragen aufgeworfen. Deren Beantwortung soll dazu führen, dass Wohnen günstiger wird. Über die Jahre habe man zahlreiche Initiativen im Landtag eingebracht, erklärten Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Abgeordnete Isabella Gruber. „Für dringend notwendig halten wir unter anderem eine Bedarfserhebung samt Bedarfsplanung sowie eine Erhebung über die leer stehenden Wohn- und Büroflächen.“ Ende September würde darüber im Landtagsausschuss diskutiert. Auch eine Leerstandsabgabe können sich beide Abgeordneten vorstellen. „Wir wollen Fakten schaffen, wie viel Wohnungsbedarf gibt es in Innsbruck, in den Bezirkshauptstädten und im ganzen Land? Welche Wohnungsgrößen sind notwendig, welche Wohnungskosten verkraftbar? In welcher Größenordnung rechnen wir den Zuzug mit ein und wie viele der Asylwerber werden als anerkannte Flüchtlinge im Land bleiben und hier wohnen wollen?“

Daten gesammelt hat die ÖVP auf ihrer Homepage. 56 Prozent der Teilnehmer erklärten, dass sie den Lufthunderter abschaffen würden, wenn das sektorale Fahrverbot im November nicht kommt. Das würde die Koalition in eine veritable Krise stürzen. ÖVP-Obmann LH Günther Platter will Tempo 100 zur Disposition stellen, die Grünen wollen das auf keinen Fall. Die EU-Kommission lehnt das sektorale Fahrverbot ab und könnte es mit einer einstweiligen Verfügung noch vor Einführung killen. Das Fahrverbot verbannt bestimmte Güter von der Straße auf die Schiene oder auf saubere Lkw. Die Landesregierung will damit die Luft entlasten. Weitaus mehr an Schadstoffreduktion bringt allerdings Tempo 100. Abgestimmt haben insgesamt 2652 Teilnehmer über einen Monat lang.

Neben SPÖ und FPÖ spricht sich auch Impuls für den Zusammenschluss des Pitz- und des Ötztaler Gletschers aus. „Nach Gesprächen mit den Projektwerbern und der Projektpräsentation unterstützt Impuls die unternehmerische Vision der Betreiber“, erklärt Klubobmann Hans Lindenberger. Schwarz-Grün tut sich mit dem Projekt schwer. Im Koalitionspapier steht, dass es keine neuen Pisten am Gletscher geben soll.

Der Sozialverein Dowas sieht in den Zahlen der Stadt Innsbruck „Mythen und Lügen“. Von den 2247,16 Euro Mindestsicherung in Innsbruck müsse eine vierköpfige Familie auch die Wohnkosten bestreiten. Zum Leben würden ihr maximal € 1357,40 Euro bleiben, erklärt Helmut Kunwald. Andere Sozialleistungen will er nicht ausgewiesen wissen. (aheu)