Von Matthias Reichle

Zams – Die Pläne der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft „WE“ haben in Zams ganz schön Staub aufgewirbelt. 450 Unterschriften sammelten Anrainer gegen das Projekt im Ortsteil Unterengere – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet. Am kommenden Donnerstag (ab 18 Uhr im Kultursaal) will der Bauträger das Vorhaben auf Einladung der Gemeinde nun der Bevölkerung vorstellen.

Inzwischen mussten die Pläne mehrmals überarbeitet werden. War anfangs noch von 50 Wohnungen die Rede, gibt es nunmehr 35 Einheiten, bestätigt Christian Nigg von der WE. „Ursprünglich war das Projekt als durchgehender Riegel gedacht. Jetzt ist es in vier einzelne Baukörper unterteilt“, erklärt er. Die Höhe ist mit dem Erdgeschoß und zwei Stockwerken begrenzt. Pkw-Abstellplätze sind fast gänzlich in einer Tiefgarage untergebracht.

Die Studie zum Ensemble stammt laut WE von Architekt Hanno Vogl-Fernheim. In der Projektbeschreibung wird außerdem angeführt, dass „das Modell der 5-Euro-Wohnungen hier nicht verfolgt“ werde. Man wolle Rede und Antwort stehen und den Konsens mit den Nachbarn suchen, betont Nigg: „Wir wollen sicher niemanden überfahren.“

Offen ist der Zeitplan: „Wir wären nächstes Jahr startklar“, erklärt er, „uns ist auch die Akzeptanz wichtig, nicht dass die Leute, die da einmal einziehen, zum Feindbild werden.“

Derzeit schaut es jedoch nicht so aus, als ob sich die Anrainer mit den neuen Plänen anfreunden könnten. „Wir sind nach wie vor vehement dagegen“, heißt es aus der Gruppe. „Es sind einfallslose, ideenlose, sterile Bauten, die einfach nicht in die Gegend und ins Ortsbild passen.“ Derzeit würden 45 Familien im Projektgebiet leben, dann kämen 35 dazu. Man fürchtet, dass auch die engen Straßen damit überfordert seien. Und es grassiert die Angst, dass weitere Projekte dazukommen. Man sei nicht gänzlich gegen eine Verbauung der Gründe, aber ortsverträglich und mit einer Entlastungsstraße.

Die letzten Pläne kenne er noch nicht, sagt Bürgermeister Siggi Geiger, von der Tiroler Tageszeitung auf das Projekt angesprochen. Die alte Projekt-Variante sei von der Gemeinde als nicht verträglich zurückgewiesen worden. Wären die Änderungen wie diskutiert, würde das Projekt aus seiner Sicht in Ordnung gehen, erklärt er. Die Projektpräsentation sei ein Versprechen an die Anrainer gewesen, als sie ihm die Petition übergeben haben, betont Geiger, der den Bau neuer Mietwohnungen begrüßt. Über 100 Personen stünden in der Gemeinde auf der Warteliste.